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铁威马推出新款 6 盘位 NAS T6-423：10nm 赛扬，双 2.5G 网口

2022/7/11 17:55:38 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 11 日消息，据铁威马官方消息，6 盘位 NAS 新品 T6-423 上线官网，售价 6999 元，适用于需要高性能存储方案的 SMB 用户。

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IT之家了解到，T6-423 采用 Intel Celeron N5105 / N5095 四核处理器，主频高达 2.0GHz, 最大睿频至 2.9GHz，集成了 GPU 显卡并支持 AES NI 硬件加密，4 GB DDR4 双通道内存 (可扩展至 32 GB)。T6-423 采用高品质的静音风扇，同时对设备内部结构进行了专门优化，不仅有效增加设备内部风压降低了硬盘的工作温度，而且大大降低设备部件与硬盘的共振。

T6-423 标配两个 2.5GbE 网口，传输速度可高达 283MB/s。通过网络聚合 Link Aggregation 功能，可提供高达 5Gb 的网络带宽。内置 M.2 NVMe 插槽，实现 SSD 缓存加速。

T6-423 支持多种 RAID 类型，可选择的阵列类型有：单盘模式 Single、RAID 0、1、5、6、10，支持 RAID 阵列在线容量扩充，在线迁移，让重要的资料妥善保存，并降低资料遗失风险 / T6-423 支持铁威马全新 TOS 5.0 系统，相比上一代系统，TOS 5 新增 50 余项功能，600 多处改进。

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关键词：铁威马NAS

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