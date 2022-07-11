首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

“中端旗舰”，华擎曝光 AMD 新一代 B650E 主板

2022/7/11 19:11:50 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 7 月 11 日消息，AMD 现已宣布，将在下半年推出全新 AM5 插座的 600 系列主板，包括旗舰的 X670E、高端 X670、以及主流的 B650。其中，X670E 的 E 代表 EXTREME，意味着更好的用料，保证提供 PCIe 5.0 显卡插槽和 M.2 插槽。

据 Videocardz 消息，现在华擎曝光的消息显示，AMD 确实还打算推出 EXTREME 版的 B650 系列主板。

如上图所示，华擎曝光了多个 B650E 型号，包括 ITX 型号

外媒认为，B650E 主板相比普通 B650 主板将拥有更好的 PCB，支持 PCIe 5.0 的 SSD 和显卡，同时价格也会更高。

IT之家了解到，全新 AMD Socket AM5 平台的新插座采用 1718 针 LGA 设计，支持高达 170W TDP 的处理器、双通道 DDR5 内存和新的 SVI3 电源基础架构。AMD Socket AM5 还具有 PCIe 5.0 通道，最多可达 24 条。

根据 AMD 官网的介绍，AM5 系列主板分为三个等级：

• X670 Extreme：为两根显卡插槽和一根存储器插槽提供 PCIe5.0 支持，带来强大的连接性能和更高的超频性能

 X670：为一根存储器插槽和一根显卡插槽提供 PCIe5.0 支持（其中显卡插槽支持 PCIe5.0 为可选项），专为发烧友超频设计

• B650：拥有支持 PCIe 5.0 的存储器插槽, 专为高性能用户设计。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：AMD主板

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用