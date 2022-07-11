苹果 MacBook 12 英寸停产三周年：首款无风扇，受英特尔芯片散热限制，创新蝶式键盘饱受诟病

IT之家 7 月 11 日消息，三年前，苹果停产了 MacBook 12 英寸。这款便携式笔记本电脑于 2019 年 7 月从苹果在线商店下架，同一天苹果更新了 MacBook Air 和 MacBook Pro 13 英寸 。

苹果于 2015 年 3 月推出 MacBook 12 英寸，采用轻薄设计，仅重 2 磅（约 0.907 千克），也是苹果首款无风扇笔记本电脑。起售价为 1299 美元，原始型号的标准规格包括 1.1GHz 双核 Intel Core M 处理器、集成 Intel HD Graphics 5300、8GB 内存和 256GB SSD。

MacBook 12 英寸还包括一个用于充电和数据传输的 USB-C 端口、一个新的 Force Touch 触控板和一个梯形电池设计，允许更大的电池安装在笔记本的轻薄机体内。

“苹果用新款 MacBook 彻底改造了笔记本电脑，”苹果前营销主管 Phil Schiller 在 2015 年 3 月的新闻稿中表示。“MacBook 的每个组件都体现了一项新的创新。从无风扇设计、超薄 Retina 显示屏和薄 34% 的全尺寸键盘，到全新的 Force Touch 触控板、多功能 USB-C 端口和突破性的梯形电池设计，新款 MacBook 是笔记本电脑的未来。”

不幸的是，MacBook 12 英寸也是苹果第一款采用臭名昭著的蝶式键盘设计的 MacBook 机型，这种设计很容易出现故障。在经历用户多年的投诉后，蝶式键盘最终从整个 MacBook 产品线中移除。

苹果上一次更新 MacBook 12 英寸是在 2017 年 6 月，这款笔记本电脑在停产之前两年多没有硬件更新。

事后看来，很明显 MacBook 12 英寸受到英特尔处理器的散热限制，笔记本电脑的轻薄设计更适合高性能且节能的 Apple Silicon 芯片。

上个月，彭博社 Mark Gurman 报道称，苹果正在考虑到 2024 年推出一款全新的 12 英寸笔记本电脑，但目前尚不清楚这款笔记本电脑的品牌是 MacBook、MacBook Air 还是 MacBook Pro。虽然 12 英寸 MacBook 是一款低端笔记本电脑，但苹果在 2000 年代中期也提供过一款更高端的 12 英寸 PowerBook G4，这是在初代 MacBook Pro 发布之前。