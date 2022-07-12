消息称华为 Mate 50 / Pro 机型定版：鸿蒙 HarmonyOS 3.0 和 XMAGE 影像是重点，整体配置强于 P50 系列

IT之家 7 月 12 日消息，今年 7 月初，全新品牌华为影像 XMAGE 正式发布。华为影像 XMAGE 是华为将过去在影像领域的积累、实践与创造进行凝练和总结，推出的全新品牌，该品牌是华为移动影像的专属品牌。华为承诺，下一代移动手机也将会带来影像领域的突破。而这里的新款手机被认为是 Mate 50 系列。

这也意味着，华为 Mate 50 系列旗舰新品距离发布已经不远了。

今日，微博博主 @厂长是关同学 称，华为 Mate 50 系列新品发布会的时间基本确定，依然还是 8 月底。Mate 50 标准版和 Mate 50 Pro 版本的机型定版，会在影像方面带来新东西，同时系统搭载鸿蒙 3.0，整体配置要强于 P50 系列，经过调整后供应链也变得更稳定了。

近期，华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 测试版开始推送。更新日志显示，该版本延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、 用户关怀等方面带来了全面的提升。

华为介绍，华为影像的战略投入，主要围绕技术创新、拍摄体验、影像文化三个维度展开。而华为影像 XMAGE 代表的技术创新和拍摄体验创新，主要围绕光学系统、成像技术、图像处理等领域展开。

其中，光学系统以多项核心技术为代表，如多摄像头系统、潜望式长焦、自由曲面镜头等；成像技术是一个光电转换的交汇中心，包含 RYYB 超感光传感器、全像素八核对焦、10 通道多光谱传感器、超光谱影像等。图像处理则是在算法层面的集合，包括了 AI 摄影、实时 HDR 融合、XD Fusion Pro 计算摄影、XD Optics 计算光学等技术。

此前爆料称，华为 Mate 50 系列预计将搭载骁龙 8 Gen 1 4G 处理器。另外还将搭配 5G 手机壳实现“残血版”5G 通信，摄像头方面相比于 P50 系列有所提升，依旧还是旗舰级水平。鸿蒙 3.0 带来更加便捷交互能力和协同能力。

据微博博主 @数码闲聊站 发布的手机壳渲染图显示，华为 Mate 50 / Pro 采用后置三摄像头设计，并且采用经典的圆形后摄模组。闪光灯采用长条形设计，辨识度较高。而此前消息称，华为 Mate 50 Pro 大概率为刘海屏设计，且不再采用瀑布屏设计。