排队结账“终结者”，亚马逊旗下部分全食超市开始使用智能购物车

北京时间 7 月 12 日早间消息,据报道,当地时间周一,亚马逊表示,该公司正在将其智能购物车扩展到马萨诸塞州的一家全食店。未来几个月,亚马逊将在其它地方门店内推出该技术。

这种购物车使用户不再需要排队结账,在物品放入购物车时,它可以对商品进行跟踪和统计。亚马逊于 2020 年 9 月在其 Fresh 杂货店内推出了 Dash Cart。

这些购物车建立在亚马逊的“Just Walk Out”无收银技术之上,该技术首先部署在 Amazon Go 便利店中。它使用了计算机视觉和传感器的组合,在商品被放置在推车内时对其进行识别。当购物者添加和删除物品时,购物车上的显示屏会调整总价。购物者可以通过一个特殊的通道离开商店,亚马逊会自动从他们的信用卡中扣除消费金额。

除了将该技术引入全食超市外,亚马逊还将推出新的更大版本的 Dash Cart,该公司将在马萨诸塞州全食超市门店内率先部署该智能购物车,然后在其它地方以及一些 Fresh 杂货店推出。该公司表示,升级后的购物车将能够容纳多达 4 个杂货袋(此前是 2 个),还将有一个较低的货架,用于放置体积较大的产品。

这种推车还可以适应各种天气,因此用户可以将它们推出门店,在停车场内将商品放在汽车上。亚马逊实体零售和技术副总裁迪利普・库马尔(Dilip Kumar)在周一发布的一篇博文中表示,为测试这项技术并确保它能承受恶劣的天气条件,亚马逊把它们放在烤箱中烘烤,还把它放在一个“巨大的冰柜”中。以前,购物者在离开商店时需要将购物车留在商店里,只得将商品手提到车内。

亚马逊正在继续将其无人收银技术扩展到 Go 商店之外。去年,它将 Just Walk out 系统引入其全食超市和 Fresh 商店中,并在 2020 年开始向第三方出售该技术。