亚马逊在英国遭反垄断调查：偏袒自家服务，让第三方卖家处于劣势

北京时间 7 月 6 日晚间消息，据报道，英国反垄断监管机构“竞争与市场管理局”（CMA）今日宣布，已对亚马逊展开了一项反垄断调查，旨在评估亚马逊是否偏袒自己的卖家，从而让其平台上的第三方卖家在竞争处于劣势。

CMA 称，亚马逊这种影响卖家的行为，可能是一种“反竞争”的行为，最终导致消费者无法获得更好的交易。CMA 还称，此次调查将集中在三个主要领域，包括亚马逊如何收集和使用第三方卖家数据，以及如何制定“将商品打上 Prime 标签“的标准。

在 CMA 之前，欧盟委员会也正在对亚马逊展开类似的调查。2020 年 11 月，欧盟委员会指控亚马逊利用其规模、实力和数据，获得相对于在其平台上销售的较小商家的不公平优势。此外，欧盟还在调查亚马逊是否对自家的零售商品，以及使用其物流和送货服务的市场卖家给予优惠待遇。

去年 11 月有消息称，亚马逊正寻求就上述两项欧盟反垄断调查达成和解，希望免遭潜在的巨额罚款和商业模式改变。上个月，亚马逊提议与其平台上的卖家共享市场（marketplace）数据，并提高竞争对手产品在其平台上的可见度。此举旨在说服欧盟反垄断监管机构在年底前结束调查，而不会遭受罚款。

经过一系列大举扩张，截至去年底，亚马逊在英国拥有 17 家实体店，15 家亚马逊生鲜食品店（Amazon Fresh food）和 2 家亚马逊 4 星零售店。对于 CMA 今日展开的调查，亚马逊尚未发表评论。