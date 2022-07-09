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因通货膨胀和价格上涨，美国亚马逊 Prime 会员增长已停滞

2022/7/9 17:04:23 来源：IT之家 作者：姜江 责编：远洋
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IT之家7 月 9 日消息，据芝加哥调查公司 Consumer Intelligence Research Partners 称，截至 6 月 30 日，亚马逊拥有约 1.72 亿会员，这与六个月前持平。

What is Amazon Prime? Benefits, costs, and whether Prime membership is worth it - CBS News

据 Bloomberg 报道，该调查公司合伙人迈克尔-莱文（Michael Levin）称，经过多年的稳定甚至爆炸性增长，亚马逊 Prime 会员数量的增长已经陷入停滞。Consumer Intelligence Research Partners 数据显示，亚马逊在 2020 年和 2021 年在美国增加了 6000 万名 Prime 会员。Bloomberg 称，这主要是因为在新冠疫情期间，大多数用户选择网上购物。值得一提的是，该调查公司统计的是使用 Prime 服务的用户数量而非该服务订阅数量，因为许多人会共享一个 Prime 账户。

对于 Prime 会员数量增长停滞，Bloomberg 称，这可能是由于通货膨胀和亚马逊 Prime 的涨价。在今年 2 月份，亚马逊将美国 Prime 会员年费从 119 美元（约 796 人民币）提高到了 139 美元（约 930 人民币）。目前，亚马逊官方还未对 Prime 会员数量增长停滞进行回应。

IT之家了解到，此前亚马逊 Prime 会员订阅服务因取消过程过于繁琐而被用户投诉，今年 7 月 2 日，亚马逊在欧盟施压下，终于调整了 Prime 服务取消方式，使用户可以轻松的取消订阅 Prime 服务。

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关键词：亚马逊

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