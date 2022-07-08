亚马逊入股“美国版美团”Grubhub，试图在外卖市场分一杯羹

北京时间 7 月 7 日晚间消息，据报道，亚马逊昨日与美国最大的外卖平台 Grubhub 达成了一项合作协议，获得其约 2% 的股份。对于 Grubhub 而言，这项合作是一根救命稻草。但对于亚马逊而言，其目的肯定不是要拯救 Grubhub。

陷入困境的美国外卖平台 Grubhub 获得了新生。周三，该公司宣布与零售巨头亚马逊合作，为数百万亚马逊 Prime 会员提供免费送餐服务。作为合作的一部分，亚马逊还将获得 Grubhub 约 2% 的股份。此外，亚马逊还有权将其持股比例提高到 15%。

对于 Grubhub 而言，这项合作的达成正值公司处于一个关键时刻。在经历了疫情封锁后，如今“到店就餐”逐渐恢复。同时，通胀也挤压了家庭预算，意味着美国人对外卖的需求也不像过去那么旺盛。

另外，在激烈的市场竞争中，Grubhub 也表现欠佳。调研公司 YipitData 数据显示，自疫情以来，Grubhub 的市场份额已被 DoorDash 和 Uber 抢走了 10 个百分点。

Grubhub 母公司、欧洲外卖平台 Just Eat Takeaway 也同样遭遇挫折：自 2021 年 6 月完成对 Grubhub 的收购以来，其股价暴跌了近 80%。最近，Just Eat Takeaway 开始不顾一切地出售业务，以遏制亏损。

但如今，随着与亚马逊建立合作关系，Grubhub 又突然回到了竞争中。CFRA 分析师安格罗・兹诺（Angelo Zino）称：“在多年的市场份额流失之后，这笔交易实质上创造了一个更具相关性的第三大参与者。”

该消息传出后，DoorDash 的股价应声下跌 11%。兹诺说，虽然 Just Eat Takeaway 预计，这笔交易在 2023 年之前不会提振 Grubhub 的现金流和收益，但可能会增强其对潜在买家的吸引力。

当然，能否拯救 Grubhub，肯定不是亚马逊所感兴趣的。亚马逊与第三方快递服务（Grubhub）合作，也有其自身的原因。

首先，这笔交易将为其客户提供又一个“不取消 Prime 会员资格”的理由（提供免费送餐服务）。在此之前，出于家庭预算方面的考虑，亚马逊 Prime 用户很可能会取消会员资格。

今年早些时候，亚马逊将 Prime 的年度订阅价格提高了 20 美元至 139 美元。对于月度会员，最终的年费接近 180 美元。更高的家庭开支（加油、超市购物等）已经把收费较高的送货服务，从一项方便的服务变成了昂贵的奢侈服务。因此，Grubhub 的会员资格（通常每月 9.99 美元）对 Prime 会员来说，可能是一笔可观的补贴。

另外，亚马逊也拥有庞大的物流网络，这使得将来提供送餐服务成为一种可能。随着电子商务销售从疫情期间的高增长开始回落，进军外卖市场可能有助于亚马逊降低配送成本。

一位知情人士称，从历史上看，亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）反对将公司的物流服务用于送餐。主要担心，一顿糟糕的饭菜会降低 Prime 会员在消费者心目中的价值。

而与 Grubhub 的交易可能让亚马逊两全其美。如果进展顺利，亚马逊可以加深与 Grubhub 的合作；如果进展不顺，亚马逊可以全身而退。总之，这笔交易为“亚马逊在外卖市场分一杯羹”提供了机会。