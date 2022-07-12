马斯克推特“狗血剧”的 8 种收场方式

北京时间 7 月 12 日早间消息，据报道，埃隆・马斯克（Elon Musk）与 Twitter（推特）之间的这场狗血剧刚刚上演了最新一幕：这位世界首富宣布不准备再收购这家社交媒体平台。而推特董事长布雷特・泰勒（Bret Taylor）则准备通过法律手段强制推进这笔 440 亿美元的收购交易。

要预测这场狗血剧会最终会如何收场并非易事，尤其是当其中涉及到许多绝顶聪明的商人时。我们不可能猜到所有的排列组合，毕竟其中会涉及融资等细枝末节的问题。外媒 CNBC 撰文，总结了 8 种最可能的情况。

1.交易结束，马斯克支付分手费

从理论上讲，这可能是所有人最明确的选择 —— 没有诉讼，马斯克同意支付 10 亿美元分手费，双方就此分道扬镳。只不过，推特的估值将会远低于 440 亿美元。这似乎正是推特联合创始人艾文・威廉姆斯（Ev Williams）赞成的做法。他在推特上表示，如果他依然任职于董事会，就会提出这样一个问题：“能不能让这出丑陋的插曲赶紧过去。”

问题在于，如果董事会就这么让马斯克一走了之，那就违反了信托责任。而泰勒的回应表明，推特并不准备就此放手。

推特的诉求很明确：马斯克必须以每股 54.20 美元的价格收购推特。如果允许他支付一笔分手费就可以一走了之，那很可能导致推特的股价继续下跌。由于投资者对这比交易发生的概率和时间存疑，导致该股已经较交易价格大幅折价。上周五，推特股价报收于 36.81 美元。

“他们不能轻描淡写地说一句，‘好吧，我们都省省吧，埃隆，我们把价格降到每股 20 美元，或者达成和解。如果你同意支付 10 亿美元分手费，我们就走人。’”杜兰法学院公司治理教授安・立普顿（Ann Lipton）说，“推特现在的处境不允许他们这么做。”

2.推特胜诉，马斯克被迫收购

对于一笔金额高达 440 亿美元的交易，之前还没有过法官支持所谓“具体履行”条款的先例。但之前的裁决的确曾经强迫收购方完成收购交易。

2001 年，特拉华衡平法院裁决，泰森食品必须以之前商定的每股 30 美元的价格收购美国当时最大的牛肉分销商 IBP。在收购交易签订后，双方的财务业绩均出现下滑，所以泰森食品曾试图放弃收购 —— 就像马斯克弃购推特一样。主审法官当时裁定，泰森食品无权因为买方反悔而弃购，所以强制其按照最初商定的价格完成收购。当时的交易价格对应 IBP 的估值为 32 亿美元。IBP 至今仍是泰森的子公司。

强制完成交易是对推特投资者最有利的结局，但却会导致推特及其员工面临无法预测的未来。如果马斯克真的不想收购推特，强迫他收购只会导致推特被再次转卖，管理层也会遭遇更多的动荡，员工则会因此深陷持续多年的旋涡。

3.推特胜诉，马斯克支付赔偿

范德堡大学法学教授摩根・里克斯（Morgan Ricks）发推文称，法官可能选择让马斯克支付赔偿，而不会强制收购，尤其是考虑到马斯克以往就经常蔑视政府规定和监管法规。法官可能会考虑，如果马斯克真的不想收购推特，他有可能会让所有权交接变得非常困难，从而产生严重的连带损失。

4.马斯克同意与推特和解

在这种情况下，马斯克可能支付 10 亿美元分手费，外加数十亿美元和解费。如果和解费的金额足够高，推特董事会就可以对投资者表示，他们选择用和解代替诉讼是正确的决定。

5.马斯克胜诉，不支付和解费

如果马斯克能证明推特向其提供了虚假信息，而且真正的信息会对该公司产生重大不利影响，那就可以不用支付分手费，拍拍屁股一走了之。他在解释为何终止交易的文件中宣称，推特在签订收购协议后没有遵守合同义务。

马斯克的主要理由是，推特并没有提供足够的细节或证据来证明其垃圾帐号仅为 5% 或更少，因为推特宣称这一数字是通过估算得出的。

马斯克及其律师在文件中写道：“所有迹象都显示，推特关于其可变现日活跃用户的披露的公开信息要么错误，要么存在严重误导。”

正如彭博社的马特・莱文（Matt Levine）所说，如果法官裁决推特没有按照承诺为马斯克提供足够的信息，马斯克或许就可以从该交易中全身而退。这样一来，垃圾帐号也就无关紧要。

马斯克的律师还提出了第三个理由，即推特在解雇几名员工时没有“在偏离以正常程序开展业务的义务前，征求或获得同意”。不过这似乎不会对本案产生影响。

6.马斯克再次改变主意

过去几个月，马斯克的态度反复无常：他先是同意加入推特董事会，又决定不加入，之后暂停了交易，然后又修改了交易的融资条款。现在，他说不想再收购推特了。

从过往的历史来看，不排除他再次改变主意的可能性。马斯克有可能从推特获得关于垃圾帐号的更多信息，然后发现自己很满意，于是再次宣布将以每股 54.20 美元的价格收购。

7.马斯克和推特同意下调收购价格

马斯克的弃购决定可能只是一种谈判策略，为的是让推特下调收购价格。自马斯克 4 月 25 日同意收购推特以来，整个美国股市，尤其是媒体和科技股的估值都大幅下跌。在此期间，另外一家社交媒体公司 Snap 的估值缩水一半。

马斯克和推特可能会就更低的价格达成一致，以体现市场估值的调整。但同时也有可能附带很高的分手费，确保马斯克不会故伎重演。

8.“白衣骑士”收购推特

虽然这种情况的概率很低，但的确有可能出现另外一家公司以低于 54.20 美元的价格收购推特。推特董事会也可能认为，比起跟马斯克诉诸公堂，这样的交易确定性更高。

不过，无论推特胜诉与否，这种情况都更有可能在诉讼后发生。之后，马斯克将会出局，但推特也已经尽其所能尝试过挽回交易或寻求额外赔偿。

目前还没有其他买家表示有意收购推特。