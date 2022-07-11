马斯克发表情包嘲讽推特起诉：先不让我买，这又强迫我买

北京时间 7 月 11 日消息，推特准备提起诉讼，强迫特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 完成对它的 440 亿美元收购交易。对此，马斯克在周日深夜发了一个诙谐的表情包进行了回应。

图 1：马斯克

马斯克在推特上发布了一个表情包，右边是他自己大笑的照片，左边则配上文字，回顾了过去几个月内推特对这笔交易的态度。从中可以看出，马斯克在轻松看待这笔复杂而昂贵的交易。该交易已经令特斯拉股价承压，并让马斯克进行了多次临时融资。

“他们 (先是) 说，我不能收购推特。接着，他们又不披露虚假账户信息。现在，他们想在法庭上强迫我收购推特。现在，他们不得不在法庭上披露虚假账户信息。”马斯克为表情包配的文字是这么说的。

马斯克的表情包

马斯克先是收购了大量推特股份推高了该公司股价，然后在 4 月底同意以每股 54.20 美元的价格将推特私有化。但是截至上周五，推特股价报收于 36.81 美元，比收购价低了三分之一。马斯克对这笔交易表达了越来越多的不满，认为推特未能披露关键信息，比如该平台上虚假和自动化账户的具体数量，并在上周五正式通知推特，准备退出交易。

但是，推特董事长布雷特・泰勒 (Bret Taylor) 已表示将起诉马斯克，强制他完成交易。“推特董事会致力于按照与马斯克达成的价格和条款完成交易，并计划采取法律行动来执行合并协议。”泰勒表示。