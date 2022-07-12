中汽协：上半年新能源汽车销量 260 万辆同比增 1.2 倍，产业链供应链全面恢复

IT之家 7 月 12 日消息，中国汽车工业协会数据显示，6 月，我国汽车产销分别完成 249.9 万辆和 250.2 万辆，环比分别增长 29.7% 和 34.4%，同比分别增长 28.2% 和 23.8%。

IT之家了解到，中汽协表示，6 月以来，我国汽车产业受疫情影响的供应链已全面恢复，企业加快生产节奏弥补损失。在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，6 月乘用车市场批发量表现良好，终端市场也有明显起色，客户进店量回升明显。

乘用车方面，6 月乘用车产销分别完成 223.9 万辆和 222.2 万辆，环比分别增长 31.6% 和 36.9%，同比分别增长 43.6% 和 41.2%。上半年，乘用车产销分别完成 1043.4 万辆和 1035.5 万辆，同比分别增长 6.0% 和 3.4%。

6 月，中国品牌乘用车共销售 99.4 万辆，同比增长 43.1%，占乘用车销售总量的 44.8%，比上年同期上升 0.6 个百分点。上半年，中国品牌乘用车共销售 489.1 万辆，同比增长 16.5%，占乘用车销售总量的 47.2%，比上年同期上升 5.3 个百分点。

新能源汽车方面，6 月，我国新能源汽车产销分别完成 59 万辆和 59.6 万辆，同比增长均为 1.3 倍，新能源汽车产销再创新高，市场占有率达到 23.8%。分大类看，新能源乘用车月度产销分别完成 56.3 万辆和 56.9 万辆，同比增长 1.4 倍和 1.3 倍，新能源商用车产销分别完成 2.7 万辆和 2.8 万辆，同比增长 83.5% 和 88.4%；分动力类型来看，纯电动汽车产销分别完成 46.6 万辆和 47.6 万辆，同比均增长 1.2 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 12.3 万辆和 12 万辆，同比分别增长 1.8 倍和 1.7 倍；燃料电池汽车产销分别完成 527 辆和 455 辆，同比分别增长 18.7% 和 67.3%。

上半年，新能源汽车产销分别完成 266.1 万辆和 260 万辆，同比均增长 1.2 倍，市场占有率达到 21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到 24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到 39.8%。上半年新能源汽车产销尽管也受疫情影响，但各企业高度重视新能源汽车产品，供应链资源优先向新能源汽车集中，从目前发展态势来看，整体产销完成情况超出预期。