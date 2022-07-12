美国电商巨头亚马逊不顾员工伤情，被控诉“求助无门”

7 月 12 日消息，时值美国电商巨头亚马逊年度会员日购物狂欢节，多名亚马逊仓库员工却向媒体披露，他们因工作受伤后无法获得对应的医疗护理和工资，并且求助无门。

据了解，工人和相关监管机构将工伤归因于亚马逊苛刻的工作要求和巨大的工作量，它严格规定了每项工作应花费多长时间，甚至精确到秒，并监测工人是否保持在正确的工作节奏上。

虽然工伤后会由亚马逊提供的医生进行评估和治理，但工人们认为，面对的是一个“专注于让他们回到工作岗位而不是帮助他们康复的系统。”他们还描述了一个复杂的人力资源系统，需要不断沟通，以确保他们的案件不会不了了之。

根据战略组织中心的数据，2021 年，所有美国亚马逊仓库的重伤率是非亚马逊仓库的两倍，公司每 100 名工人有近 7 次受伤，总共有 38,000 次报告受伤。

面对工人的控诉，亚马逊发言人 Kelly Nantel 表示：“我们认真对待团队的健康和安全，虽然我们并不完美，但我们不相信这几件事能代表我们一百多万一线员工的经历。当我们团队的成员受伤时，我们努力帮助他们解决包括赔偿、福利或住宿方面的问题。”

此外，受疫情影响，线上购物订单激增，亚马逊仓储和物流业务迅猛增长。据亚马逊 2021 年底报告，全球劳动力增加到 160 多万人。该公司的物流业务，包括仓库和航空设施，规模扩大了两倍。