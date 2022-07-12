Facebook 母公司 Meta 悄然实行末位淘汰制：清退表现不佳员工

北京时间 7 月 12 日上午消息，据报道，Meta 要求工程经理明确并清退表现最差的员工，以此在经济下滑中控制成本。

当地时间周五，Meta 工程主管马赫-萨巴（Maher Saba）向工程经理发送备忘录，敦促他们明确各自团队中“需要支持”的员工，并在周一下午 5 点前将名单上报到内部人力资源系统。

“如果你的直接下属存在惰性或者表现不佳，那他们就不是我们需要的人，他们无法适应这家公司。”萨巴写道，“作为管理者，你不能允许无法对 Meta 做出积极贡献人留在公司。”

除了这份备忘录外，Meta 高管还发送了多条信息，要求下属关注压缩成本的必要性，以便帮助这家社交媒体巨头应对数字广告业务的停滞不前，为其开拓虚拟现实业务提供助力。这一消息令许多员工感到震惊，他们担心 Meta 可能会开展裁员、降薪或收窄晋升渠道等措施。

一位知情人士说：“看到这条消息后，大家的反应是，此举是为了形成一整套‘绩效提升计划’，并有可能引发大规模裁员。”

Meta 尚未对此置评。

Meta 原名 Facebook，这家社交媒体巨头经过多年的发展获得了大量数字广告营收，并成为各类企业针对细分用户发布定向营销信息的必备平台。之前，由于越来越多的广告主将营销预算转向线上，希望接触到因为疫情而大幅增加居家时间的用户，使得 Meta 和其他社交媒体公司从疫情中获益。

但由于 Meta 的社交媒体业务面临威胁，其股价自年初以来下跌近 52%。苹果对 iPhone 应用开发商实施新的隐私政策，希望减少他们对用户数据的收集。这也迫使 Meta 旗下的 Facebook 等应用必须征得用户的同意，才能以发布定向广告为由追踪他们的上网活动。然而，很多用户都拒绝被追踪。

去年最后三个月，Meta 的日活跃用户出现公司 18 年历史上的首次减少，导致股价暴跌。虽然该公司的用户增长数据在今年初保持稳定，但其高管却警告称，他们面临 TikTok 等社交网络新星发起的严峻挑战。

为了争夺竞争激烈的市场，Meta 也在积极推广 Reels 短视频服务。该公司 CEO 马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）也表示，他们可以像变现 News Feed 一样变现这款产品。Meta 还试图将公司的未来押注到元宇宙 —— 这个词指的是通过虚拟现实或增强现实技术访问的一种沉浸式的虚拟环境。

据媒体报道，扎克伯格本月在全员电话会议上表示，并非所有员工都符合 Meta 的标准，有的人可能会因为即将到来的经济下滑而自愿离开。扎克伯格还对员工表示，Meta 计划将今年的工程师招聘计划压缩至少 30%。

“如果非要让我判断，我认为这或许是我在最近的历史上看到的最严重的下滑之一。”扎克伯格对员工说，“从现实角度来讲，或许有不少人不应该留在公司。”

Meta 的紧缩策略也折射出硅谷其他企业的困境。经过 10 年的繁荣后，风险投资家和老牌科技企业都在压缩投资，缩减员工规模。根据科技行业裁员追踪网站 Layoffs.fyi 的数据，今年年初以来，有超过 300 家创业公司裁员，影响人数超过 5 万人。