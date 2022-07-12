（更新）比亚迪回应“巴菲特 2.25 亿股股份转至花旗银行”传闻：香港联交所未显示减持信息，目前经营一切正常

[7 月 12 日 12:11 更新] 据证券时报，比亚迪就“巴菲特减仓比亚迪”传闻回复称，根据香港联交所及证监会相关规则，大股东减持需进行权益申报，查阅香港联交所权益披露平台，未显示减持信息，以股东权益申报为准。公司目前经营一切正常，各项业务都在有序开展，新能源汽车销量持续创下历史新高。

IT之家 7 月 12 日消息，今日，港股比亚迪股份盘中大跌逾 12%，A 股比亚迪截至午间休市跌超 7%。

港交所 CCASS 数据显示，花旗银行 7 月 11 日持有比亚迪股份增加 2.25 亿股至 3.89 亿股，此前花旗银行 7 月 9 日持有比亚迪股份 1.63 亿股。

IT之家了解到，数据显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司持股规模为 2.25 亿股，市场猜测花旗银行新增的 2.25 亿股比亚迪股份来自伯克希尔哈撒韦公司。

据南方财经报道，比亚迪投资者关系部门相关人士表示，具体情况正在确认当中。

此外，港交所最新数据显示，比亚迪大股东权益增减持申报记录中，尚未发现有 5% 以上股东最近申报持股增减持，包括持股比例达 7.73% 的伯克希尔哈撒韦公司。

另据券商中国报道，比亚迪证券事务部回应称：“我们现在看到的数据是，巴菲特持股目前没有变动。它的持股比例非常大，如果涉及到股份变动，一定会披露。”