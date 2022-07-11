realme 真我 GT2 大师探索版官宣全球首发新一代 X7 独显芯片：超低时延插帧，相比上代独显降低 60%

IT之家 7 月 11 日消息，realme 真我 GT2 大师探索版发布会将于 7 月 12 日 14:00 召开。今日上午，realme 真我手机官方宣布，真我 GT2 大师探索版搭载新一代 X7 独显芯片，可实现超低时延插帧，相比上代独显降低 60%。

另据数码博主 @数码闲聊站 爆料称，真我 GT2 大师探索版首发 Pixelworks X7 芯片，时延从上代的 30ms 降低到 10ms。

该博主表示，真我 GT2 大师探索版综合来看是目前 realme 性能堆料最强的一款，价格也不能与第一代大师探索版机型对比，“可以理解为另一路线定位的 GT2s Pro”。

根据此前信息，真我 GT2 大师探索版将首发完全隐藏的肩键、LPDDR5x，同时也是首批搭载骁龙 8+ Gen 1 的手机。

预热信息显示，realme 真我 GT2 大师探索版将会首发超级 N28 自由四天线，常用网络场景网速提升 70%，信号强度提升 1.5 倍；新机还将首发全链路 GaN 百瓦秒充，首次在手机端引入氮化镓功率器件，搭配 100W 氮化镓充电头，发热峰值降低 85%。

IT之家了解到，realme 真我 GT2 大师探索版内置 5000mAh 大电池，支持 100W 快速秒充，官方称 25 分钟即可充至 100%，机身采用金属中框，机身重量仅为 195 克。

从入网信息来看，realme 真我 GT2 大师探索版厚 8.2mm，采用 6.7 英寸 2412×1080 120Hz AMOLED 屏，支持 100W 快充，前置 16MP 镜头，后置 50MP + 50MP + 2MP 镜头。