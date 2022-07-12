6 期免息 + 送半年碎屏险：realme 真我 GT2 大师探索版 3439 元起预售

realme 真我 GT2 大师探索版手机于今日下午发布，搭载全新骁龙 8 + 旗舰芯片，首发 LPDDR5X 低功耗内存等五大技术。

售价方面，真我 GT2 大师探索版 8GB+128GB 版 3499 元，8GB+256GB 版售价 3799 元，12GB+256GB 版售价 3999 元。

现已于京东开启预售，现在支付 100 元定金，可赠半年碎屏险，支持白条 6 期免息，晒单返价值 50 元京豆，商品下方入会还可领取 10 元优惠券，到手价 3439 元起：点击查看。

性能方面，真我 GT2 大师探索版采用全新骁龙 8 + 旗舰芯片，全新 4 纳米台积电工艺，性能提升 10%，功耗降低 30%；真我 GT2 大师探索版还首发新一代 LPDDR5X 超低功耗内存，综合功耗优化 20%。

屏幕方面，真我 GT2 大师探索版采用 6.7 英寸 FHD+ 120Hz 超窄天际屏，采用微缝连接工艺，没有塑料支架，左右边框 1.48mm，下巴宽度 2.37mm，支持 DC 调光、光学指纹解锁、10 亿色彩、1000Hz 瞬时触控、HDR 10+。

真我 GT2 大师探索版内置 5000mAh 电池，支持 100W 快充，25 分钟充电 100%，首发采用全链路 GaN 百瓦闪充技术，峰值功率器件发热降低 85%，电池循环 1600 次，剩余容量 80% 以上，手机薄至 8.17mm，轻至 195g。

影像方面，硬件上真我 GT2 大师探索版前置 32MP（三星 S5KJD1），后置 50MP（索尼 IMX766，OIS）主摄 + 50MP 超广角（三星 S5KJN1，150°）+2MP 显微镜头（GC02M1B，40 倍放大倍数）。软件方面，真我 GT2 大师探索版首发 HyperShot 影像架构，四大引擎优化升级。

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