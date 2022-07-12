HMD 发布三款诺基亚功能手机，其中一款内嵌真无线耳机

IT之家 7 月 12 日消息，HMD 发布了三款新的诺基亚功能手机，其中比较有趣的是诺基亚 5710 XpressAudio，该机有一个内置的充电盒，里面收纳了一款真无线耳机，极具个性。

诺基亚 5710 XpressAudio 从正面看就像一个普通的糖果棒式功能手机，有一个 2.4 英寸显示屏和经典的 T9 键盘。但在后面有一个充电仓，通过滑动塑料盖就可以看到。充电仓是用于为真无线耳机充电，每次充电可提供 4 小时的音乐播放，或 2.4 小时的通话时间。HMD 表示，诺基亚 5710 XpressAudio 的可拆卸 1450mAh 电池在 4G 网络下可提供长达 6 小时的通话时间，在插入两张 4G SIM 卡的情况下可提供长达 20 天的待机时间。

该设备的零售价为 74.99 英镑（约 600.67 元人民币），将于 7 月下旬在英国上市。

从左到右：T10 平板电脑、诺基亚 8210 4G、诺基亚 2660 Flip 和诺基亚 5710 XpressAudio

IT之家了解到，除了诺基亚 5710 XpressAudio，HMD 还发布了诺基亚 8210 4G 功能手机（基于 1999 年发布的经典诺基亚 8210）和一款名为诺基亚 2660 Flip 的翻盖手机。8210 4G 的零售价为 64.99 英镑（约 520.57 元人民币），而诺基亚 2660 Flip 的零售价为 64.99 英镑（约 520.57 元人民币），该机有一个可选的充电座，需要额外支付 20 英镑（约 160.2 元人民币），两者都将在 7 月下旬上市。

最后，HMD 还发布了诺基亚 T10 平板电脑，与去年发布的 10 英寸 T20 相比，这是一款更小的 8 英寸安卓平板电脑。价格 129 英镑（约 1033.29 元人民币）起，仅有 Wi-Fi 版本，有 3GB 内存和 32GB 存储空间，将于 8 月上市。