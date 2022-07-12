RTX 4090 将至，英伟达 RTX 3090 Ti 公版降价 400 美元

IT之家 7 月 12 日消息，据 VideoCardz 消息，负责销售 RTX 30 系列公版显卡的 NVIDIA 合作伙伴 Best Buy 刚刚降低了 RTX 3090 Ti 型号的价格。该显卡于今年 3 月推出，建议零售价为 2000 美元，现在正式售价为 1600 美元（约 10736 元人民币）。

需要注意的是，虽然 Best Buy 是 NVIDIA 的官方合作伙伴，但此次降价不是官方降价，英伟达官网仍将 RTX 3090 Ti 标注为 1999.99 美元（约 13419.93 元人民币）。

IT之家了解到，RTX 30 系列的公版显卡没有在大陆地区发行。目前，电商平台上销售的 RTX 3090 Ti 均为非公版，而且都是各家厂商用料最足的型号之一，售价在 13000 元以上。

在今年的 9 月或 10 月，英伟达将发布 RTX 40 系列显卡，首发型号预计将是 RTX 4090。关于 RTX 40 系列显卡的规格，以下是爆料者 kopite7kimi 的最新爆料，供大家参考。

RTX 4090

GPU 型号 AD102-300-A1, 16384 FP32 核心，GPU 频率最高可达 2750MHz，显存为 384bit 21Gbps 24G GDDR6X，功耗 450W。

RTX 4080

GPU 型号 AD103-300-A1, 10240 FP32 核心，显存为 256bit 21Gbps 16G GDDR6X，功耗 420W。

RTX 4070

GPU 型号 AD104-275-Kx-A1, 7168 FP32 核心，显存为 160bit 18Gbps 10G GDDR6，功耗 300W。