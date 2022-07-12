苹果 M2 芯片 PassMark 跑分：单核性能超 i9-12900，综合性能不及 i3-12300

IT之家 7 月 12 日消息，随着搭载 M2 芯片的 MacBook 大量产品上市，跑分平台 PassMark 也有了 M2 的跑分数据。就单核性能而言，M2 排名第四，跻身于 12 代桌面酷睿 i9 之列。

▲ 图自 NoteBookCheck

如上图所示，苹果 M2 在 PassMark 单核性能仅次于 i9-12900KS、i9-12900K 和 i9-12900KF 这三款 125W 功耗以上的桌面处理器，而且还比 65W 基础功耗的 i9-12900 高 4 分。

虽然苹果 M2 在单核性能上表现优异，但限于其 8C8T 的规格以及 20 多 W 的功耗限制，它在 PassMark 的综合性能排行榜中排名第 466 位，低于 4 核 8 线程的 i3-12300 桌面处理器。

▲ 图自 NoteBookCheck

IT之家了解到，相比 M1 ，M2 仍为 8 个 CPU 内核，但 GPU 增加了 2 个核心，最高有 10 个 GPU 内核，苹果称其多线程性能提高 18%，图形速度提高 35%，还支持 24GB 的内存，内存带宽也增加了一倍。

M2 MacBook Pro 13 现已上市，售价 9999 元起。M2 MacBook Air 即将上市，售价 9499 元起。