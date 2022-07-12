戴尔 XPS 13 Plus 海外促销，比国内便宜 6000 多元

IT之家 7 月 12 日消息，戴尔今年发布的明星款笔记本 XPS 13 Plus 在海外购物平台 Bestbuy 上开启了大促活动，直降 400 美元，i7 + 16GB +512GB + 3.5K OLED 屏版本售价 1449.99 美元（约 9729.43 元人民币），作为对比国内相同版本售价 15999 元。

IT之家了解到，戴尔 XPS 13 Plus 国行版本均搭载 i7 处理器和 3.5K OLED 屏，已经在 5 月上市。该系列笔记本重 1.26 公斤，薄至 15.28mm。XPS 13 Plus 的键盘和触摸板采用了新的设计。功能键换为电容式按键，键盘键帽更大，1 毫米键程。触控板换为无缝玻璃“Forcepad”，提供无边界的触觉反馈。

屏幕方面，国行版 XPS 13 Plus 搭载 13.4 英寸 3.5K OLED 屏，16:10 比例，10 万：1 对比度，400 尼特亮度，100% DCI-P3 色域。

配置方面，国行 XPS 13 Plus 搭载 28 W 版本的 i7-1260P 处理器，可选 16GB/ 32 GB 的 LPDDR5-5200 内存以及 512GB、1TB 和 2 TB 的 PCIe Gen 4 NVMe SSD。

散热方面，XPS 13 Plus 提供更大的风扇，可在不增加噪音的情况下增加最高 55% 的气流。接口方面，XPS 13 Plus 只有两个全速 Thunderbolt 4 端口。