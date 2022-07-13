受产能限制，特斯拉柏林工厂暂时只生产黑、白色的 Model Y

7 月 13 日消息，目前特斯拉新建的柏林超级工厂只能生产外观颜色为黑色或白色的 Model Y 电动汽车，欧洲客户想要订购其他颜色的 Model Y 就需要等到明年 3 月份交付。

早先，当福特汽车计划开始生产 T 型车时就有类似的策略。亨利・福特 (Ford) 告诉他的团队：“任何客户都可以把汽车漆成任何他想要的颜色，只要它是黑色的。”

据外媒报道，特斯拉柏林工厂目前只生产黑色或白色的 Model Y 电动 SUV。

报道称，想要订购不同颜色的 Model Y 的欧洲客户将不得不等待上海超级工厂生产的电动汽车，最早交付时间要到 2023 年 3 月份。如果特斯拉客户选择订购黑色或白色的 Model Y，就有望在今年 10 月份收到车。

据报道，自今年 3 月份以来，特斯拉柏林超级工厂的喷漆车间就出现了问题，这也是为什么柏林超级工厂目前只能生产黑色或白色的 Model Y。

由于产量不断增加，加之工厂油漆车间产能有限造成的生产瓶颈问题，特斯拉今年 7 月份不得不将柏林超级工厂关闭两周时间，为的是优化生产流程，公司希望籍此能让目前的汽车产量翻番。

在对工厂的生产流程进行优化后，特斯拉柏林超级工厂将以三班倒的方式重新运营，车身在每个生产车间只需要停留 45 秒的时间，而不像之前那样需要 90 秒。这些调整也将适用于油漆车间。

第二季度特斯拉在全球交付了 254695 辆电动汽车，这与华尔街分析师的预估相符。

特斯拉仍预计今年其全球年产量将增长 50%，其中很大一部分将源自德国柏林和美国奥斯汀超级工厂的产能增长。但据报道，分析师认为这两家工厂第二季度总共只生产了大约 6000 辆汽车。