特斯拉德国工厂已成为柏林最大工业雇主，未来预计雇佣 1.2 万人

IT之家7 月 11 日消息，据德国媒体 Tagesspiegel 报道，特斯拉德国工厂已经是柏林地区最大的工业雇主，并且特斯拉计划为该工厂的员工加薪 6%。

据 INSIDEEVs 报道，在过去几个月，特斯拉德国工厂的规模越来越大，截至目前该公司已经雇佣了约 5000 名员工。当该工厂未来达到满负荷生产时，特斯拉预计该工厂将会有 1.2 万人。INSIDEEVs 称，虽然该工厂在今年 3 月份才开业，但目前该工厂每周生产约 1000 辆汽车。同时，INSIDEEVs 预估，今年结束前，该工厂每周可生产约 3000 辆汽车。而特斯拉在投资数十亿美金建造该工厂时，特斯拉预估其最终年产能将达到 50 万辆。不过，为了升级德国工厂并建立轮班系统，特斯拉下周将关闭该工厂 10 天。

目前，特斯拉德国工厂仅生产 Model Y，未来 Model 3 也将在该工厂生产，但并不确定该工厂是否会生产 Model S 和 Model X。目前，特斯拉仍未在欧洲发布新版 Model S 和 Model Y，同时，在欧洲网站上特斯拉也不显示这两款车的预计交付时间。

IT之家了解到，特斯拉第二季度生产了 258580 辆汽车。而在第一季度，该公司生产了 305407 辆汽车。综合来看，特斯拉在 2022 年上半年生产了 563987 辆电动车，今年有望交付超过 100 万辆汽车。值得一提的是，今年特斯拉生产的大部分汽车都来自于特斯拉上海工厂。仅在上个月，上海工厂就生产了超过 7 万辆汽车。