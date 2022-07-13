Facebook 母公司 Meta 取消硅谷总部后勤外包合同：导致数百人失业

北京时间 7 月 13 日早间消息，据报道，Facebook 的母公司 Meta 取消了其硅谷总部的后勤服务外包合同，这将导致数百名外包公司的工人失去工作岗位。

据悉，Meta 硅谷总部的后勤服务外包给了美国“ABM 实业公司”。而在六月中旬，Meta 通知该公司将取消合作。根据外包公司提交给加州政府劳工开发部门的监管报告，此次取消合作导致的裁员将在 7 月 25 日生效。

ABM 公司在 7 月 1 日提交了报告，该公司人力资源经理表示，这一次裁员将会影响到在 Meta 总部（加州门罗帕克市骇客大道 1 号）工作的 368 名 ABM 公司员工。

被裁减的后勤服务岗位包括厨房清洁工、夜间保洁工、园区自行车整理人员、咖啡厅服务员等等，被裁减者还包括了 10 名总监和 7 名经理。

ABM 公司人士表示，Meta 公司未来招募的后勤外包公司，有可能保留一些岗位，继续雇佣此次受到影响的工人，但是新外包公司的具体招聘计划尚不清楚。

这一次的人员精简，发生在 Meta 的业务发展面临诸多不确定因素之时。不断恶化的美国通货膨胀、以及苹果 iOS 系统隐私新政，这些原因导致 Meta 的营收增长开始放缓，甚至面临同比下滑。

5 月份，Meta 表示，将暂缓社会招聘计划，之前公布第一季度财报时，Meta 也表示，第二季度有可能出现营业收入的同比下滑。

在上述监管报告中，ABM 公司并未谈到 Meta 终止合作协议的具体理由。Meta 一名发言人表示，公司计划更换一家后勤服务外包商，但是新的合作协议会保留多少现有岗位，Meta 并未详细说明。

ABM 是美国一家从事设施管理和后勤服务的上市公司，总员工人数多达 10 万人。在发布去年第四季度财报时，该公司披露后勤外包的客户清单包括了 Meta、谷歌和 Adobe 等科技公司。ABM 还提到，在所有客户中，这些科技公司正在扩大后勤服务外包的办公区规模。

自从 2020 年新冠疫情开始以来，Meta 的办公园区开始变得安静起来，公司采取了员工居家办公模式。如今，Meta 正准备让员工返回办公室上班，不过公司也给员工提供了永久在家办公的选项。五月份，Meta 开放了加州湾区的一些办公楼，让部分员工回到办公室。

上周，Meta 首席执行官扎克伯格表示，今年原定的工程师招聘规模将会缩减至少三成。本周一，美媒报道称，Meta 的管理层鼓励员工们向上级报告周围绩效比较差的工作人员，称“这些人正在拖累我们的公司”。