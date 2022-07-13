CINNO：预计 7 月和 8 月手机面板价格全线承压，AMOLED 面板价格将下降 1 美元

IT之家 7 月 13 日消息，今日，CINNO Research 发布报告称，因终端需求持续低迷，7 月 a-Si / LTPS / AMOLED 面板价格全线承压，持续处于下滑通道，其中 a-Si / LTPS 面板价格继续下降 0.1 美元。

报告指出，柔性 AMOLED 智能机面板在 2022 年第一季度持续维持高位，自 4 月起驱动芯片紧缺现象缓解，国内柔性 AMOLED 面板厂纷纷开始以激进的价格争取订单，4 月-6 月柔性 AMOLED 智能机面板以每月 1 美元价格下调，预计 7 月将继续下调 1 美元。

此外，2022 年上半年，刚性 AMOLED 面板因受芯片紧缺影响，2 月-6 月连续五个月价格高位横盘，由于受到柔性 AMOLED 智能机面板价格下行挤压以及整体面板需求低迷的影响，预计 7 月刚性 AMOLED 智能机面板价格或将下调 1 美元。

▲ 图源：CINNO Research

IT之家了解到，CINNO Research 预计，2022 年 7 月和 8 月受终端需求低迷影响，手机面板价格全线承压，刚性 AMOLED 以及柔性 AMOLED 面板价格将下降 1 美元，LCD 面板价格则仍将下降 0.1 美元。