2022 年《财富》中国 500 强揭晓：中石化第一，京东、中国移动进入前十

IT之家 7 月 13 日消息，昨日晚间，财富中文网发布的 2022 年《财富》中国 500 强排行榜显示，中石化、中石油和中国建筑依然位居榜单前三位。中国平安位列第四，仍是非国有企业第一位。
两家民营上市企业京东和阿里巴巴的排名均有提升，其中京东升至第 7 位，首次进入榜单前十；阿里巴巴则名列第 11 位。
IT之家了解到，财富中文网数据显示，今年 500 家上榜的中国上市公司总营业收入达到 62 万亿元人民币，和上年上榜公司相比，增长约 17.4%；净利润达到了 4.7 万亿元，较上年增长约 9.2%。
今年一共有 49 家新上榜和重新上榜公司，其中滴滴首次上榜，并以 1738 亿元的总收入排名第 75 位。新能源汽车领域，蔚来汽车和理想汽车双双首次上榜，分别位列第 344 位和第 427 位。
盈利能力方面，最赚钱的 10 家上榜公司中，除 6 家商业银行和保险公司之外，腾讯控股有限公司以 2248 亿元的归母净利润排在利润榜第 4 位。
亏损方面，《财富》中国 500 强中共计有 49 家上市公司未能盈利，亏损总额约 4363 亿元。以各家公司财报显示的亏损数字为统计依据，居亏损榜首位的是快手，亏损额超过 780 亿元；滴滴亏损 493 亿元，位列亏损榜第二位；苏宁易购亏损 432 亿元，位列亏损榜第三位。
以下为《财富》中国 500 强前 100 名：