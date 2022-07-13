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2022 年《财富》中国 500 强揭晓：中石化第一，京东、中国移动进入前十

2022/7/13 9:18:52 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 7 月 13 日消息，昨日晚间，财富中文网发布的 2022 年《财富》中国 500 强排行榜显示，中石化、中石油和中国建筑依然位居榜单前三位。中国平安位列第四，仍是非国有企业第一位。

两家民营上市企业京东和阿里巴巴的排名均有提升，其中京东升至第 7 位，首次进入榜单前十阿里巴巴则名列第 11 位

排名
公司名
营收百万元
1
中国石油化工股份有限公司
2,740,884
2
中国石油天然气股份有限公司
2,614,349
3
中国建筑股份有限公司
1,891,338.97
4
中国平安保险（集团）股份有限公司
1,180,444
5
中国中铁股份有限公司
1,073,271.73
6
中国铁建股份有限公司
1,020,010.18
7
京东集团股份有限公司
951,592
8
中国工商银行股份有限公司
942,762
9
中国人寿保险股份有限公司
858,505
10
中国移动有限公司
848,258
11
阿里巴巴集团控股有限公司
836,405
12
中国建设银行股份有限公司
824,246
13
上海汽车集团股份有限公司
779,845.79
14
中国农业银行股份有限公司
719,915
15
厦门建发股份有限公司
707,844.5
16
中国交通建设股份有限公司
685,639
17
中国银行股份有限公司
605,559
18
中国人民保险集团股份有限公司
597,691
19
中国中信股份有限公司
588,416.88
20
物产中大集团股份有限公司
562,537.9

IT之家了解到，财富中文网数据显示，今年 500 家上榜的中国上市公司总营业收入达到 62 万亿元人民币，和上年上榜公司相比，增长约 17.4%；净利润达到了 4.7 万亿元，较上年增长约 9.2%

今年一共有 49 家新上榜和重新上榜公司，其中滴滴首次上榜，并以 1738 亿元的总收入排名第 75 位。新能源汽车领域，蔚来汽车和理想汽车双双首次上榜，分别位列第 344 位和第 427 位。

盈利能力方面，最赚钱的 10 家上榜公司中，除 6 家商业银行和保险公司之外，腾讯控股有限公司以 2248 亿元的归母净利润排在利润榜第 4 位

亏损方面，《财富》中国 500 强中共计有 49 家上市公司未能盈利，亏损总额约 4363 亿元。以各家公司财报显示的亏损数字为统计依据，居亏损榜首位的是快手，亏损额超过 780 亿元；滴滴亏损 493 亿元，位列亏损榜第二位；苏宁易购亏损 432 亿元，位列亏损榜第三位。

以下为《财富》中国 500 强前 100 名：

以下为《财富》中国 500 强前 100 名

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