日本开始着眼月球探索？拟建造月球人工重力装置

据报道，近年来，人们对月球探索的兴趣再次点燃，目前日本开始关注月球探索领域，来自日本京都大学和鹿岛建设株式会社的研究人员发布一份联合提案，提出一种“三管齐下”的策略，旨在实现人类在月球和其他星球上进行可持续生活。

无论是在星球轨道上还是在地外星球表面，未来太空探索可能涉及在低重力环境中停留较长时间，然而，摆在人们眼前一个棘手问题是，长时间呆在太空会对人类的生理机能造成严重破坏，最新研究表明，宇航员在太空中度过几个月时间相当于造成长达 10 年的骨质流失，而且他们的骨质流失永远不会恢复，但值得庆幸的是，京都大学和鹿岛建设株式会社研究人员正在寻求一种潜在的解决方案，能为月球宇航员提供人工地球重力条件。

上周，日本研究人员的最新联合提案，该提案十分新颖，就像科幻小说中的剧情，该提案是由三个不同元素组成，第一个元素被称为“玻璃体”，旨在通过离心力在月球和火星环境产生模拟重力条件。

月球和火星的重力分别约是地球重力的 16.5% 和 37.9%，“月球玻璃体”和“火星玻璃体”可以弥补该重力差异，它们是一种巨大的旋转锥体，会利用离心力模拟地球重力条件，这些旋转锥体半径大约 100 米，高度大约 400 米，每间隔 20 秒旋转一次，从而为旋转锥体内的人们提供 1g (地球重力单位) 重力环境。据悉，研究人员的目标是 21 世纪后半叶建造“月球玻璃体”，考虑到实现该目标所需技术尚不成熟，该目标似乎过于乐观很难实现。

第二个元素是“核心生物群综合体”，用于将缩小版生态系统重新安置在太空环境，依据这个提案，核心生物群综合体将存在于“月球玻璃体”或者“火星玻璃体”中，人类探险家将居住在这里。

该提案的第三个元素是“六边形太空轨道”，它是一个可以连接连接、火星和月球的高速交通基础设施，该太空轨道将至少需要 3 个不同的空间站，一个在火卫一轨道，一个在地球轨道，还有一个在月球轨道 (类似于美国宇航局规划的“月球门户空间站”)。

重返月球的旅程越来越近，而人们对定居火星的兴趣也越来越大，在这些星球上长期停留生活面临的重力差异是主要障碍之一，尽管日本京都大学和鹿岛建设株式会社提出的人工重力装置令人兴奋，且发展前景光明，但目前我们实现该目标为时尚早。