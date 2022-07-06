美国重返月球计划再现波澜，NASA 称上周发射的 Capstone 立方体卫星已失联

IT之家 7 月 6 日消息，据央视新闻，美国国家航空航天局（NASA）当地时间 7 月 5 日确认 CAPSTONE 月球探测器目前通讯故障，已与上周二发射的一艘小型 Capstone 立方体卫星在脱离地球轨道向月球前进的过程中失联。

据称，这颗卫星是“月球自主定位系统技术操作和导航试验”（Capstone）中的一环，用于测试 NASA 阿尔忒弥斯登月任务的新轨道。NASA 表示，正在尝试恢复建立联系。

IT之家曾报道，Capstone 立方体卫星于 7 月 5 日成功脱离地球轨道、飞向月球。这也是美国国家航空航天局 (NASA) 宇航员登月计划的一项重要组成部分。

Capstone 立方体卫星只有微波炉大小，7 天前搭乘火箭实验室的电子号火箭从新西兰马希亚半岛发射升空。由于巡航中所使用的燃料非常少，这颗卫星还需要 4 个月的时间才能抵达月球轨道。

据介绍，NASA 计划将一个名为“月门”的空间站送入该轨道，一次作为阿尔忒弥斯登月计划的中转站，让宇航员可以从空间站抵达月球以及登上月球表面。

这项任务是 NASA 与总部位于美国加州的火箭实验室以及总部位于科罗拉多州的先进太空 (Advanced Space) 公司这两家私人企业合作进行，而先进太空公司拥有并运营 Capstone 立方体卫星。