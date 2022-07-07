NASA 重新与飞往月球的 Capstone 立方体卫星建立通信

IT之家 7 月 7 日消息，美国国家航空航天局 (NASA) 当地时间 5 日说，美国 Capstone 立方体卫星在脱离地球轨道向月球前进的过程中失联。当地时间 6 日上午，NASA 宣布，任务小组已经与 CAPSTONE 重新建立了通信联系，CAPSTONE 预计在 7 月 7 日 23 时 30 分进行首次轨道机动。

Capstone 立方体卫星 4 日按计划离开地球轨道。根据 NASA 5 日在其官网发布的声明，在此期间，位于西班牙马德里的“深空网络”天线完整捕获了 Capstone 第一次传回的轨道数据。随后，该卫星在与地面的第二次通信过程中传回的轨道数据被位于美国加州的“深空网络”天线“部分”捕获。

本次通信故障也令 Capstone 原定于 5 日上午进行的首次轨道修正操作被迫推迟。NASA 表示，如果该操作被推迟数日，Capstone 也有足够的燃料应对。

IT之家了解到，Capstone 立方体卫星是“月球自主定位系统技术操作和导航试验”中的一环，用于测试 NASA“阿耳忒弥斯”登月任务的轨道。哥伦比亚广播公司援引 NASA 的话说，Capstone 任务的成本大约为 3000 万美元。

6 月 28 日，Capstone 立方体卫星搭乘美国私人航天企业“火箭实验室”的“电子”号火箭在新西兰升空。按照计划，该卫星将在大约 4 个月后到达预定月球轨道。美国有线电视新闻网报道称，Capstone 将在距月球最近 (北极) 1000 英里 (约 1609.3 公里)、最远 (南极) 43500 英里 (约 70006.5 公里) 的范围内环绕月球运行。它将以一星期为周期，持续飞行 6 个月。