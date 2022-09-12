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史玉柱谈《原始征途》：支持手机、电脑、平板同时玩，有几点仍需改进

2022/9/12 13:56:51 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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感谢IT之家网友 霜风神影 的线索投递！

IT之家 9 月 12 日消息，今日，巨人网络董事长史玉柱通过社交媒体谈及了计划 9 月 21 日公测的《原始征途》，并提出了他认为需要改进的地方。

原始征途

史玉柱表示，他很久没抓巨人网络的具体业务了，这次团队邀请他去体验《原始征途》，“玩了几天，总体感觉不错，但还是有些问题的，建议他们 21 号的开区暂时不能定位为公测。有几点需要改进。”

1.大幅减少 RMB 的作用，把 RMB 购买的东西一多半让给游戏里产出。让非 RMB 玩得开心；

2.服务器架构改回早期征途的多服务器架构，使每区承载人数比现在增加 5-10 倍，单区玩家人数越多越好玩，每区日活玩家低于 1 万人属于不及格；

3.游戏设定有些四平八稳，缺乏游戏刺激性，策划需要解放思想；

4.游戏界面适合老征途玩家，没玩过征途的人不容易上手，界面必须友好到没玩过征途的玩家也能上手

5.玩家可以使用手机、电脑、PAD 同时玩，这很好，但界面更多照顾着手机，建议使用电脑玩时，界面回归早期征途界面。

此外，史玉柱称原定 9 月 21 日开的新区他也会认真去玩，主要去验收团队的修改。

史玉柱微博

IT之家了解到，8 月 30 日，巨人网络披露 2022 年半年度报告时确认《原始征途》定档 9 月 21 日全平台上线，并称《原始征途》自 2021 年底进入面向玩家的测试期以来，累计开放了 12 个测试区。

此前，在今年 7 月的征途嘉年华上，时隔三年首次露面的史玉柱坦言，征途在发展过程中也走过弯路。2008 年上市之后，他退居二线，因为上市公司有业绩压力，研发团队那时看得更多的是收入，而不是游戏性，导致后面对玩家不够友好。如今，史玉柱对《原始征途》给出的要求是，要把 99% 的精力放在游戏性上，“让玩家觉得好玩，这是基础”。

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关键词：史玉柱征途

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