苹果 iPhone 14 / Pro / Pro Max 首批订单“开始发货”，9 月 16 日交付给客户

IT之家 9 月 12 日消息，苹果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 已开启预售，并将于本周五上市开售。在此之前，第一批预订已开始向早期购物者发货。当然，这并不意味着 iPhone 14 预购版会在 9 月 16 日之前拿到。苹果将统一限定周五交付给客户。

如果用户通过 Apple Store Online 或 Apple Store 应用程序检查订单状态，可能会看到 iPhone 14 系列预订仍处于“准备发货”状态。苹果通常会等到接近新 iPhone 正式发布日期后，才会通过其网站上的订单页面更新发货状态。但是，一些 iPhone 14 用户已反馈，收到了“发货”的通知。

在等待 iPhone 14 系列到货期间，用户仍有几天时间订购一些新配件，以备不时之需。值得提醒的是，现有的 iPhone 13 系列手机壳不太可能适合新 iPhone 14 系列使用。IT之家获悉，iPhone 14 系列包装盒内也不再附赠不再随附电源适配器和 EarPods。包装盒内随附一根 USB-C 转闪电连接线，可支持快速充电，并兼容 USB-C 电源适配器和电脑端口。