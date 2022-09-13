苹果官方解读 iOS 16 正式版：带来锁屏迄今最大更新

IT之家 9 月 13 日消息，苹果 iOS 16 今日正式发布。iOS 16 带来锁定屏幕迄今最大更新，能在信息 App 中进行编辑和协作、在邮件 App 中使用新工具、还有实况文本和看图查询等更多与照片和视频互动的新方式。iOS 16 从今日起作为免费软件更新发布。

《苹果 iOS 16 正式版发布：全新自定义锁屏、iMessage 编辑撤销、支持 AirPods Pro 2 耳机等（附更新内容）》

更个性、更美观、更实用的锁定屏幕

锁定屏幕经重新设计，提供更深入的个性化设置。现在，用户可以为他们的锁定屏幕照片添加景深效果，以美观的方式在时间显示前展示照片主体，甚至可以定制字体和风格。锁定屏幕的全新小组件使用户能够轻松地查看关键信息，如近期日历事件、电池电量、通知、时区、健身记录圆环进度等，一目了然。

IT之家获悉，重新设计的锁定屏幕具有新的景深效果，可以在时间显示前美观地展示主体，还能使用丰富的字体和颜色自定义日期和时间的外观、更有小组件让关键信息一目了然。

新的锁定屏幕图库提供一系列选项。用户可以从他们的个人图库中选择一张智能推荐的适合锁定屏幕的照片、或者选择一组照片在一天中轮换显示。Apple 系列墙纸，包括 Apple 标志性的精美墙纸；彩虹和团结墙纸；可以看到全天实时天气状况的天气墙纸；以及可以看到地球、月亮和太阳系景色的天文墙纸。用户还可以用他们最喜欢的表情符号和颜色组合创建独特的设计。设定多个锁定屏幕，用户只需轻扫就可以在最爱的设置之间切换。

通知提醒经重新设计后现从底部弹出，让锁定屏幕视野更清晰。用户也可以选择以列表、堆叠或计数的方式查看通知。

在 iOS 16 中，专注设置更精简，并且能直接连接到锁定屏幕，只需简单滑动到指定的锁定屏幕即可激活相应的专注选项，比以往更强大。设定专注过滤条件后，日历、邮件 app、信息 App 和 Safari 浏览器等 App 可以只显示与用户的专注模式相关的内容，帮助他们找到更好的平衡。

用户现在可以将专注模式关联到他们的锁定屏幕上，可以轻松切换到指定锁定屏幕以激活相应的专注选项。

信息 App 中全新互动方式

信息 App 更新后可以编辑、撤回消息、将对话标为未读，从而更容易保持联系。在 iOS 16 中，用户现在可以在信息 App 中邀请朋友和家人同播共享，以全新方式同步享受各种内容，如电影或歌曲，还能共享播放控制。此外，信息 App 的全新协作功能让用户可以与他人快速无缝地合作。当用户选择通过信息 App 共享文件进行协作时，对话串中的每个人都会被自动添加。当有人编辑共享文件时，活动更新会出现在对话串顶部。

用户现在可以提前安排邮件的发送时间，或者在邮件送达前撤回。用户可以设置稍后提醒，以便没有收到回复的时候自动提醒跟进，或者在忘记添加收件人或邮件附件时收到自动提醒。搜索功能近年的重大更新让邮件 App 能以最先进的技术提供更相关、更准确和更完整的搜索结果。

邮件 App 带来搜索功能的重大改革，提供更相关、更准确和更完整的结果。

实况文本升级

用户现在可以点击并按住图片主体将其从背景中移出，再放置在信息等 App 中。

用户现在可以按住图像的主体，将其从背景中取出，并放置在信息等 App 中。

利用设备端智能，实况文本现在可以识别系统中所有视频的文字。用户可以在任何帧暂停视频、与文本互动并选择快速操作，如复制粘贴、翻译、转换货币等。

实况文本让用户可以快速翻译文本、转换货币等。

使用通行密钥在 Safari 浏览器中更安全地浏览

使用通行密钥在 Safari 浏览器中浏览变得更加安全，这是一种无法被钓鱼或泄漏的下一代凭证，更加安全且易于使用。通行密钥旨在取代密码，通过使用触控 ID 或面容 ID 进行生物识别验证，并可以借助 iCloud 钥匙串在 iPhone、iPad 和 Mac 之间同步，实现端到端加密。作为与 FIDO 联盟、谷歌以及微软共同努力的合作成果，通行密钥将适用于各种 App 和网站，用户只需他们的 iPhone 即可登录网站或非 Apple 设备上的 app。

Safari 浏览器还增加了共享标签组，以便与朋友和家人批量分享网站，让添加标签更加顺畅，还能轻松查看其他人正在查看的内容。

共享标签组允许用户与朋友和家人批量分享网站。

全新辅助功能助您导航、连接，以及更多

辅助功能包括：门检测，帮助视障或低视力用户使用 iPhone 导航到目的地的最后一米；Apple Watch 镜像功能，可以让身体和运动障碍的用户将其 Apple Watch 显示屏镜像到 iPhone，还能通过语音控制和开关控制 Apple Watch。

对于失明或低视力用户而言，门检测是一项强大的功能，可以帮他们顺利走完通向终点的最后几步。

其他功能

Apple Pay 订单跟踪让用户在支持 Apple Pay 的商户购物时，能够在钱包 App 中收到详细的收据和订单跟踪信息。

Apple 地图的更新使用户能够通过优化的驾驶和交通导航，以及设置多站点路线来进一步探索世界。驾驶时可以轻松创建多站点路线，并在准备出发时将路线从 Mac 自动同步到 iPhone。用户在地图 App 内即可将交通卡添加到钱包中以随时查看余额，并在余额不足时直接充值。

家庭共享让为儿童设置账户更为轻松简单，可以在一开始就设置适合的家长控制。它能提供各种建议，包括对 app、电影、书籍、音乐等内容的适当年龄限制，也让为孩子设置新设备的的流程更加简单，能在过程中自动应用现有的家长控制。当孩子要求增加屏幕时间时，父母和监护人现在可以在信息 App 中直接批准或拒绝。新的家庭清单能提供实用的提示和建议，例如随着孩子年龄的增长更新家长控制，或打开位置共享。

听写带来全新设备体验，允许用户在语音和触控之间流畅切换。用户在听写时即可直接使用键盘输入、点击文本区域、移动光标、并插入快速输入建议，全都无需终止听写。此外，听写还能自动添加标点符号和表情符号。

Siri 现在能在下载 App 后即可立即运行快捷指令，无需另行设置。用户可以在让 Siri 发送消息时添加表情符号，或者无需确认即可直接发送消息，还能直接用语音指令挂断电话或 FaceTime 通话，只需说“嘿 Siri，挂断”即可。

重新设计的家庭 app 让浏览、管理和查看配件列表变得更方便。

健身 app 现在可供所有 iPhone 用户使用，即使没有 Apple Watch 也能帮助跟踪健身进度和实现目标。用户可以在 iPhone 上设置个人的行动目标、检查自己的趋势、并分享活动以获得更多动力。iPhone 的动作传感器能追踪步伐、距离和台阶层数来估计运动中消耗的卡路里。在第三方 App 中完成的锻炼也能闭合用户的“活动”圆环。全新的健身 App 还能在锁定屏幕小组件添加“活动”圆环进度，一目了然地展示步数和距离。

健康 app 增加了“用药”功能，让用户能方便地建立并管理药物列表、创建时间表和提醒、并跟踪药物、维生素或补剂的使用情况。用户现在还可以在健康 App 内直接向亲友发送邀请分享健康数据。

游戏中心的仪表盘通过重新设计，使用户能够轻松地与朋友一起游戏或者竞争，直观显示朋友的游戏活动和成就。

个性化空间音频带来更精确和身临其境的听觉体验。用户可以使用 iPhone 上的原深感摄像头创建个人空间音频档案，享受专为他们定制的聆听体验。

安全检查是一款全新的个人隐私工具，可以为个人安全受到家庭暴力或亲密伴侣暴力威胁的用户提供帮助。它允许用户快速查看并删除已经授予他人的任何访问权限，还包含紧急重置功能，让用户可以轻松注销他们所有其他设备上的 iCloud 并重置隐私权限，从而将信息完全限制在他们手中的设备上。用户还可以查看并管理他们已经为哪些人给予哪些 App 的访问权限。

用户可以使用 Apple 地图 App 中的多站路线、提前计划多达 15 个站点。

推出时间

iOS 16 从今日起以免费软件更新形式推出，适用于 iPhone 8 及后续机型。

在今年稍晚的更新中，Apple 将推出 iCloud 共享图库，通过独立的 iCloud 库为家庭提供无缝共享照片新的方式，让最多六个用户合作、发布、体验 。实时活动将使人们更直观地从锁定屏幕上了解体育比赛、拼车行程或餐点订单进度等发生的事情。今年秋季稍晚的更新也将新增对 Matter 智能家居连接标准的支持。