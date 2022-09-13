苹果 iOS 16 正式版发布：全新自定义锁屏、iMessage 编辑撤销、支持 AirPods Pro 2 耳机等（附更新内容）

IT之家 9 月 13 日消息，苹果今日发布了 iOS 16 正式版更新，具体版本号为 (20A362)，这是专为 iPhone 设计的最新操作系统。与 Apple 的所有软件更新一样，iOS 16 可以免费下载。 iOS 16 可在 iPhone 8 及更高版本上使用，苹果今年不再支持 iPhone 6s、iPhone 7 / Plus 和初代 iPhone SE。

《苹果官方解读 iOS 16 正式版：带来锁屏迄今最大更新》

iOS 16 通常伴随着 iPadOS 16，但苹果今年仍在开发 iPadOS 16 功能，例如台前调度，因此 iPadOS 16 已被推迟，预计 iPadOS 16.1 更新将在 10 月份与 iOS 16.1 一起发布。

IT之家获悉，更新的锁屏体验是 iOS 16 中最显著的变化，用户现在可以自定义锁屏的外观。可以选择要显示的壁纸、字体甚至小组件。特定的对焦模式和 Apple Watch 表盘甚至可以链接到你的锁定屏幕，还可以设置多个全天切换。

iMessage 可以编辑、删除和标记为未读。对于邮件，可以安排电子邮件、撤消电子邮件和获取后续提醒。现在可以将 FaceTime 通话转移到其他设备，并且在“健康”应用程序中，有一些新功能可用于跟踪睡眠以及跟踪用户正在服用的药物和维生素。

今年晚些时候推出的 iOS 16 更新中，iCloud 共享照片库可以更轻松地通过一个库与家人共享图像，此外，照片应用程序支持复制 / 粘贴编辑，并锁定敏感相册，例如最近删除的相册。在地图应用程序中，现在有多站路由，在 Safari 浏览器中，苹果目标是用通行密码代替密码。

Home 家庭应用程序已经过全新设计，并且使用活动应用程序，即使你没有 Apple Watch，也可以跟踪步数和消耗的卡路里。天气应用程序已通过提供更多数据的新模块进行了改进，并且还更新了书籍、股票、音乐、提醒、笔记、翻译等。

苹果日志显示，iOS 16 推出重新设计的锁定屏幕，全新自定方式和各种小组件，多彩信息，一览即得。将锁定屏幕和专注模式关联，并使用专注模式过滤条件过滤 App 中的干扰内容。“信息”迎来重磅更新，可编辑或撤回刚发送的信息。看图查询可从背景提取图像主体，并拷贝粘贴至“邮件”和“信息”等 App 中。iOS 16 还包含针对“邮件”、“地图”、“钱包”和“健康”等功能的更新。

苹果的 iOS 16 更新的完整发行说明如下：

锁定屏幕

锁定屏幕经重新设计，让你以全新方式个性化锁定屏幕，包括展示个人收藏照片，自定字体样式和显示小组件等

可创建多个锁定屏幕并实现轻松切换

锁定屏幕图库为锁定屏幕提供个性化建议和 Apple 精选收藏

提供多种字体和颜色选项，助你自定锁定屏幕上的日期和时间外观

锁定屏幕上的小组件让各类信息一览即得，如天气、电池电量和临近的日历日程等

全新照片效果可将照片主体置于时间之前（适用于 iPhone XS 及后续机型）

锁定屏幕照片的色彩滤镜、色调和字体样式随照片风格而变，让各种元素相得益彰

通知出现在锁定屏幕底部，可显示为展开列表视图、叠放视图或计数视图

专注模式

锁定屏幕关联可将锁定屏幕与专注模式相关联，切换至相应锁定屏幕即可激活该专注模式

专注模式过滤会隐藏“日历”、“邮件”、“信息”、Safari 浏览器和第三方 App 中的干扰性内容

精简的设置让你更轻松快速地开始使用专注模式，同时个性化的锁定屏幕和主屏幕建议会包含与设置的专注模式相关的 App 和小组件

信息

信息发送后的 15 分钟内仍可编辑，收件人可看到编辑记录

撤销发送允许你在信息发送后的 2 分钟内将其撤回

标记为未读可以让你稍后轻松返回对话

在“信息”中同播共享让你和朋友在发信息之余，还能一起看电影、听音乐、玩游戏，尽享精彩活动

协作可让你通过“信息”轻松邀请他人协作处理文件，并在有人编辑共享项目时在对话中获取活动更新

邮件

改进后的搜索功能会给出更为精确完整的结果，并在开始键入时即会提供建议

撤销发送允许你在点击发送后的 10 秒钟内取消发送邮件

定时发送可在特定的日期和时间发送电子邮件

“提醒我”允许你设定日期和时间，获取指定电子邮件的提醒

Safari 浏览器和通行密钥

共享标签页组让你可以与他人共享一组标签页，并在协作期间即时查看标签页组更新

标签页组起始页让你可以为每个标签页组添加不同的背景图像和个人收藏

标签页组中固定的标签页让你可以为每个标签页组固定经常访问的网站

Safari 浏览器网页翻译添加了对土耳其文、泰文、越南文、波兰文、印度尼西亚文和荷兰文网页的翻译

通行密钥支持更简单、安全的登录方式，可取代密码使用

通过 iCloud 钥匙串同步通行密钥，使其在保持端对端加密的同时，可以在所有 Apple 设备上使用

实况文本

实况文本视频支持让你可以在视频帧暂停时与其中的文本交互，从而拷贝、翻译、查询和共享等（适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型）

快速操作让你轻点一下，即可对照片和视频中检测到的数据执行操作，从而跟踪航班或物流、翻译外语和转换货币等（适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型）

看图查询

从背景提取主体会将其从图像中分离，以便拷贝粘贴至“邮件”和“信息”等 App（适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型）

Siri

简易快捷指令设置可在下载 App 后无需预先设置，直接通过 Siri 运行快捷指令（适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型）

全新设置允许你直接发送信息，无需 Siri 在发送前请你确认

“嘿 Siri，我可以做什么？” 让你轻松一问即可发现 Siri 在 iOS 和 App 中的各项功能（适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型）

只需说“嘿 Siri，挂断”，即可通过 Siri 挂断电话和 FaceTime 通话 （适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型）

听写

全新听写体验支持语音和键盘搭配，输入和编辑文本（适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型）

“自动标点符号”可随听写插入逗号、句号和问号

支持表情符号，使用语音即可插入表情符号（适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型）

地图

多停靠点路线支持在“地图”中沿驾驶路线添加多达十五个停靠点

将交通卡添加到“钱包”后，无需离开“地图”即可查看余额不足信息并为卡片充值

在旧金山湾区、伦敦、纽约和圣地亚哥，交通费会显示行程花费

Apple Pay 和钱包

在合作商家进行 Apple Pay 消费后，通过 Apple Pay 订单跟踪即可在“钱包”中接收详细收据和订单跟踪信息

家庭

“家庭”App 重新设计，浏览、整理、查看和控制智能家居配件更加方便

“家庭”标签页现将所有配件、房间和场景集成在一处，家中情况一览无余

配件根据灯具、环境、安全、扬声器、电视以及水分门别类，并按房间整理，方便你快速访问，还可显示更详细的状态信息

全新摄像头视图可在“家庭”标签页前端和正中显示多达四个摄像头，滚动即可查看家中更多的摄像头视图

配件板块经重新设计，图标更具辨识度且颜色与所属类别相匹配，全新操作使配件控制更加精准

健康

“用药”功能可通过创建列表、自定服药安排和提醒，助你跟踪并管理药品、维生素和膳食补充品服用情况，随着时间推移还可查看服用记录

若你记录的月经周期显示出月经稀发、月经不规律、经期延长或持续点滴出血等模式，经期偏差通知可提醒你

“健康共享”邀请可让亲人轻松、安全地与你共享健康数据

“健康共享”提醒使你与亲人共享的健康数据清晰透明、尽在掌握

家人共享

改进了子女帐户设置，创建帐户更轻松，家长控制更合理，并包含适龄媒体限制

可使用“快速开始”轻松为子女设置全新 iOS 或 iPadOS 设备，并选择所需家长控制

可使用“信息”发送屏幕使用时间请求，批准或拒绝子女请求更加方便

“家人共享核对清单”给你提示和建议，如更新子女的家长控制设置、打开位置共享，或提醒你与每个人共享你的 iCloud+ 订阅

安全检查

“安全检查”是“设置”中的全新板块，可协助家庭暴力或亲密伴侣暴力受害者快速重设授予他人的访问权限

“紧急重设”使你可以快速采取措施，为所有人和 App 重设访问权限，包括停用“查找”的位置共享、重设 App 的隐私权限等

管理共享和访问权限可协助你检查并自定哪些 App 和联系人可访问你的信息

辅助功能

“放大器”的“门检测”功能可确定门的位置、朗读周围的标志和符号并告知你如何开门（适用于 iPhone 12 Pro 及 iPhone 13 Pro）

Apple Watch 镜像功能使你可从 iPhone 完全控制 Apple Watch，支持在 iPhone 上使用切换控制、语音控制或其他辅助功能，从而充分利用 Apple Watch

认知障碍用户玩游戏时，“协控”可帮助其获得护理人员或朋友的支持，将多个游戏控制器输入整合为一

旁白新增 20 余个语言和区域，包括孟加拉语（印度）、保加利亚语、加泰罗尼亚语、乌克兰语和越南语

本更新还包括其他功能和改进：