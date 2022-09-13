苹果官方解读 watchOS 9 正式版：全新表盘、增强版体能训练和焕然一新的指南针

IT之家 9 月 13 日消息，苹果宣布 watchOS 9 今日正式发布，带来全新表盘、增强版体能训练 App、睡眠阶段，焕然一新的指南针 App，以及全新的用药 App 皆集于一身。

《苹果 watchOS 9 正式版发布：支持四款新表盘、药物追踪等（附更新内容）》

Apple 今日推出 watchOS 9，给全球领先的可穿戴操作系统带来诸多新功能和体验提升。Apple Watch 用户现拥有更多表盘选项，更丰富的复杂功能以展示更多信息，增进个性化体验。更新后的体能训练 App 提供更先进的指标、视图和受优秀运动员启发的训练体验，帮助用户提升训练水平。睡眠 App 中推出睡眠阶段功能，使其更深入地了解身体状况。新的用药 App 让用户能方便且严谨地管理、了解和追踪药物使用情况。

经扩充的全新表盘选项

watchOS 9 推出四款新表盘：“月相”表盘，描绘阳历与阴历（为中华、伊斯兰、希伯来等多个文化所常用）的关系；“欢乐时光”表盘，由 Apple Watch 与艺术家 Joi Fulton 联合创作的独特动态艺术作品；“大都会”表盘以经典铅印字体为特色，当用户旋转数码表冠时，风格也会随之改变；还有完全重制的“天文”表盘，推出全新的星图功能和云团数据功能。

watchOS 9 在几款最经典的表盘上推出增强的现代化功能，比如“实用”表盘、“简约”表盘和“健身记录指针”表盘，为“模块”表盘和“紧凑模块”表盘增加背景颜色编辑功能，同时为“大文字”表盘新增个性化功能。“人像”表盘能在猫、狗和风景等更多照片上呈现景深效果，而“加州”表盘和“字体排印”表盘则新增中文字符以供选择。所有使用 watchOS 9 的 Apple Watch 用户（包括非 Nike 表款的用户）将首次获得使用全部 Nike 表盘的机会，包括即将推出的新配色“回弹”表盘。

专注模式现在允许用户为某一特定专注模式选择表盘，当用户在 iPhone 上打开该专注模式时，Apple Watch 表盘就能自动切换，比如在个人专注模式时显示照片表盘，帮助用户更好地专注当下。

“月相”表盘描绘了阳历与阴历的关系。

体能训练 App 的更新

作为 Apple Watch 上最受欢迎的 App 之一，体能训练 App 迎来更新，为用户提供更丰富的测量指标和新的锻炼体验，帮助用户达成健身目标。在熟悉的训练进程界面，用户现在可以旋转数码表冠来切换多种简明易读的体能训练视图，查看不同训练方式的重要指标。以个人健康数据为基础的心率区间可用于监测体能训练的强度。watchOS 9 中的体能训练 App 针对间歇性训练推出自定义训练计划，可用于创建由训练和间歇休息组成的系统性体能训练。用户可添加包括配速、跑步功率、心率和步频在内的新提醒，引导自己进行体能训练。

体能训练 App 中的心率区间功能现可用于监测训练强度。

面向铁人三项爱好者，体能训练 App 现全新支持多项目运动体能训练类型，使用运动传感器识别移动模式，能在游泳、单车和跑步三项体能训练之间自动切换。每项体能训练完成后，iPhone 上的健身 App 中还会通过重新设计的摘要界面提供更多详细信息和交互图表，对所有体能训练项目进行更精准的分析。

面向铁人三项和铁人两项爱好者，体能训练 App 现全新支持多项目运动体能训练类型，在游泳、单车和跑步三项体能训练之间自动切换。

针对跑步者的更新

对跑步者来说，Apple Watch 早已是性能强大的工具，而 watchOS 9 带来更多数据和功能，帮助追踪用户的跑步效率。包括步长、触地时间和垂直振幅的全新跑姿测量指标都可添加至体能训练视图。这些指标也会显示在健身 App 的摘要和健康 App 中，供用户查看历时趋势并从模式中获取信息。

此外，全新配速功能允许用户选择完成一次跑步的距离和时间目标，从而测算出达成目标所需的配速。在体能训练期间，用户可以根据手表提供的配速提醒和指标调整锻炼。借助将在今年晚些时候推出的“竞速路线”功能，用户可以在最常用的路线中与自己的最佳或最新成绩竞速，并在锻炼进程中收到配速指导。

用户可以在最常用的路线中与自己的最佳或最新成绩竞速，并在锻炼进程中收到配速指导。

游泳功能增强

泳池游泳体能训练新增浮板作为泳姿，Apple Watch 的传感器融合会自动检测用户是否正在使用浮板游泳，并在体能训练摘要中列入这种泳姿，同时显示游泳距离。游泳者现在可以用 SWOLF 值来追踪自己的效率，该数值以单趟划水次数和秒数结合算出。用户可以在体能训练摘要中查看自己每组训练的 SWOLF 平均值。

重新设计的指南针 App

经过完全重新设计的指南针 App 可显示更多深度信息并推出全新可缩放视图，包括可同时显示模拟指南针盘面与数字视图的混合视图。旋转数码表冠即可显示另一个视图，包括纬度、经度、海拔和坡度信息，以及可显示指南针航点与回溯功能的定向视图。

回溯功能利用 GPS 数据创建用户曾走过的路线，这在用户迷路或失去方向，并需要帮助才能找到返程路线时格外实用。该功能还可以在用户进入野外地区时自动在后台开启。用户可以利用“指南针航点”功能直接在 App 内快捷方便地标记位置或重要地点。轻点指南针航点图标即可放置航点，选中一个航点就可以有针对性地查看该航点的方向与大致距离。

经过完全重新设计的指南针 App 提供“指南针航点”功能，可直接在 App 内快捷方便地标记位置或重要地点。

洞悉睡眠

Apple Watch 的睡眠 App 体验已经可以让用户设定助眠和就寝定时，还可以追踪睡眠状况以帮助达成睡眠目标。watchOS 9 的睡眠追踪新增睡眠阶段功能，让用户更加了解自己的睡眠。Apple Watch 通过加速感应器和心率传感器的信号检测用户处于快速动眼睡眠时期、核心睡眠时期还是深度睡眠时期。用户会在 Apple Watch 上的睡眠 App 中看到睡眠阶段数据，查看睡眠时间等更多详细信息，还可以在 iPhone 健康 App 中的睡眠对比图表中查看更多指标，如心率和呼吸频率。

机器学习模型以临床黄金标准 —— 多导睡眠图为依据进行训练和证实，是受试者人数最多、也最多元化的可穿戴设备研究之一。由于睡眠科学仍处于探索阶段，身在美国的用户将来还可通过“研究” App 的“Apple 心脏和运动研究”提交自己的睡眠阶段数据，为之添砖加瓦。

随着睡眠阶段的推出，Apple Watch 现可估测用户是处于快速动眼睡眠时期、核心睡眠时期还是深度睡眠时期，从而进一步洞悉睡眠。

用药

Apple Watch 和 iPhone 上新的用药 App 体验允许用户创建药物清单，建立日程和提醒事项，并在健康 App 中查看药物信息，从而帮助用户管理和追踪所服用的药物、维生素和营养剂。Apple Watch 上新的用药 App 让用户能随时随地方便且严谨地追踪药物使用情况。

不论是需要一天多次服用、每周一次还是按需服用，用户都可以为每种药物建立个性化日程，还可以设定提醒来帮助用户按时服药。

Apple Watch 和 iPhone 上的全新用药 App 体验帮助用户管理和追踪所服用的药物、维生素和营养剂。

经期追踪新功能

在 iOS 16 和 watchOS 9 中，当经期纪录与预测结果出现可能的偏差时，例如经期不规律、频率过低、经期延长或持续的点滴出血等，使用“经期追踪”的用户都会收到提示，因为此类偏差也许是潜在健康状况的征兆。

随 iOS 16 和 watchOS 9 全新推出，当“经期追踪”的用户记录的经期历史出现可能的偏差（如经期不规律、频率过低、经期延长或持续的点滴出血）时，都会收到一条提醒。

隐私

隐私在所有 Apple 功能的设计与开发中都至关重要。当用户使用密码、触控 ID 或面容 ID 锁定手机时，健康 App 中所有的健康和运动数据都将被加密，只有医疗急救卡中的信息除外。任何备份至 iCloud 的健康 App 数据，在传输过程中或存放在 Apple 服务器时也都会被加密保护。在 iOS 及 watchOS 中开启默认的双重验证并使用密码时，健康 App 同步至 iCloud 的数据将采用端到端加密，这意味着 Apple 无法解密和读取数据。

其他 watchOS 9 更新

低功耗模式旨在延长电池续航，并维持活动追踪和摔倒检测等 Apple Watch 核心功能的运转，与此同时禁用或限制特定传感器和后台心率检测和全天候显示等功能的使用。

用户现可利用国际漫游套餐在国外旅行时保持连接蜂窝网络。

经过重新设计的通知将在起到提醒作用的同时减少对用户的干扰，当用户正活跃使用 Apple Watch 时，仅显示一条细细的条幅。

今年晚些时候，家庭设置将支持家庭 App，供您邀请家中的孩子作为成员之一，控制 HomePod 和智能家庭设备。他们还将能够使用“钱包”中的家庭钥匙和酒店钥匙。

借助 Apple Watch 上的全新 快速操作 功能，上肢患有残障的用户可以利用两个手指捏合的手势完成更多事情，包括接听或挂掉电话、拍照、播放或暂停“播放中” App 里的媒体内容，以及开始、暂停或继续体能训练。

对于身体和运动残障人士而言，有了 Apple Watch 镜像功能，Apple Watch 比以往任何时候都更便于使用。在这项功能的帮助下，用户能够通过配对的 iPhone 控制 Apple Watch。用户可以借助 Apple Watch 镜像功能，利用 iPhone 上的“语音控制”和“切换控制”等辅助功能来使用 Apple Watch—— 也就是说他们可以使用语音、声音指令、头部追踪和外部“Made for iPhone”设备作为替代方式来“轻点” Apple Watch 的显示屏。

Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 8 和 Apple Watch Ultra 上的 QWERTY 键盘现支持法语、德语、意大利语、日语、葡萄牙语和西班牙语（墨西哥、西班牙、拉丁美洲）。

焕然一新的日历 App 可供您直接从 Apple Watch 创建新日程。用户除了可以访问更新列表、每日和每月视图之外，还可以访问新增的每周视图，从而支持滚动浏览更多日历上的日程。

心肺恢复是一项实用的健康指标，可用作心血管健康的风向标。Apple Watch 现可提供户外健走、跑步或徒步等体能训练后的心肺恢复估测数据，即便在该项体能训练未达到强度峰值的情况下也不例外。用户可通过健康 App 对该指标进行长期追踪。

推出时间

即日起，watchOS 9 将作为免费的软件更新提供，适用于 Apple Watch Series 4 及后续表款，并与运行 iOS 16 的 iPhone 8 及后续机型或 iPhone SE（第二代）及后续机型配对。

部分功能可能仅适用于部分地区或语言，或者部分表款。