英特尔高管驳斥放弃 Arc GPU 传闻

IT之家 9 月 13 日消息，国外博主 Moore's Law is Dead 上周末放出了一个大爆料，声称“英特尔 Arc 结束了”，其视频的缩略图展示 Arc 显卡像泰坦尼克号一样沉没。今天，英特尔公司执行副总裁兼加速计算系统和图形（AXG）集团总经理拉贾-科杜里（Raja Koduri）对英特尔将放弃其 Arc 显卡开发的传闻进行了辟谣。

IT之家了解到，今天早些时候，Koduri 用一张来自英特尔多伦多验证实验室的照片宣传即将发售的 Arc A770 显卡。有网友询问了有关 Arc 显卡是否被放弃的问题，并获得了 Koduri 相当全面的回答。

Koduri 说他不知道这些谣言是如何以及为什么开始流传的。他认为这些闲言碎语对 PC 图形社区没有帮助，尽管他承认第一代 Arc 遇到了比预期更多的障碍，“但我们坚持了下来”。

Koduri 没有断然否认独立 Arc 显卡的开发正在停止，但很可能是不想用直接回绝的方式回应这些谣言。

所有迹象表明，英特尔将很快宣布其 Arc A770、A750 和 A580 桌面显卡的发售，价格和性能将与 Arc GPU 可能被接受的程度有很大关系。