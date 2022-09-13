苹果 iOS 16 Safari 浏览器新增支持 AVIF 格式图片，将很快登陆 macOS 13 / iPadOS 16

IT之家 9 月 13 日消息，今天苹果开始向消费者推出 iOS 16 正式版，重要更新包括重新设计的锁屏、改进的通知和密码等功能，但还有另一个相对较小的功能值得一提。随 iOS 16 发布的 Safari 16.0 浏览器现在终于支持 AVIF 格式图片了。

AVIF 是一种图像格式，如 JPEG、PNG、GIF 和 WebP。它由开放媒体联盟开发，其成员包括亚马逊、苹果、ARM、思科、Facebook、谷歌、华为、英特尔、微软、Mozilla、Netflix、Nvidia、三星和腾讯。

IT之家获悉，AVIF 提供了许多功能，例如有损和无损压缩以及多种色彩空间。最终用户获得的主要好处是它可以显著节省带宽利用率，这也将在浏览网页时带来更好的性能。

虽然微软 Edge 根本不支持 AVIF 图像，但 Chrome 从桌面版本 85 和 Android 版本 97 就开始支持它。同样，自去年发布版本 93 以来，Firefox 的支持也一直活跃在这一领域。

现在，苹果 iOS 16 上的 Safari 16.0 也可以处理 AVIF 图像了，下个月将支持 macOS 13 Ventura 和 iPadOS 16。希望这一最新添加也将推动微软在这一领域投入更多努力。