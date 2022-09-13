苹果旗下天气应用 Dark Sky iOS 版将于明年停止运营，功能已集成到 iOS 16 天气中

IT之家 9 月 13 日消息，苹果正在推进其在今年年底关闭 Dark Sky 天气应用程序的计划。用户今天打开 Dark Sky 应用程序，会看到一条新的弹出消息，通知“对 Dark Sky 应用程序的支持”将于 2023 年 1 月 1 日结束。这是在 iOS 16 首次亮相后，苹果对 Dark Sky 天气应用程序采取了新的措施。

苹果此前曾计划在 2021 年底开始关闭 Dark Sky 应用、网站和 API，但苹果继续升级了内置天气应用并推出新的 WeatherKit API。苹果最初于 2020 年 3 月收购了 Dark Sky，并利用该技术对其内置的天气应用程序进行了多次升级。

现在 WeatherKit 可供开发人员使用，iOS 16 已面向大众推出使用，苹果正式通知用户其打算关闭 Dark Sky。

Dark Sky 应用程序中通知消息内容如下：

“对 Dark Sky 应用程序的支持将于 2023 年 1 月 1 日结束。Dark Sky 预报技术现已得到增强并集成到更新的 Apple 天气应用程序中。”

点击消息中的“更多信息”按钮，用户将直接进入 Apple 天气应用程序的 App Store 列表。今天发布的 iOS 16 包括天气应用程序的新功能：

恶劣天气通知：在你附近发布恶劣天气警报时收到通知。

更多天气详情：点击天气应用程序中的任何模块以显示一组新的、更深入的数据，例如未来 10 天的每小时温度和降水量。

IT之家了解到，苹果还向开发人员提供了 WeatherKit API，允许第三方应用程序利用超本地化的天气数据，并专注于保护用户数据和隐私。使用 WeatherKit 的价格也比其他天气 API（包括 Dark Sky）便宜得多。

《苹果官方解读 iOS 16 正式版：带来锁屏迄今最大更新》