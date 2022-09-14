8799 元，华硕新款灵耀 X 14 上架：搭载 i7-1260P+RTX 2050，配备触控板副屏

IT之家 9 月 14 日消息，华硕新款灵耀X 14 现已上架官方商城，采用了 14 英寸 2.8K OLED 屏，还拥有触控板副屏设计，首发价 8799 元。

IT之家了解到，该机搭载了英特尔 12 代酷睿 i7-1260P 处理器，辅以英伟达 GeForce RTX 2050 4G 独显，配备 16G 双通道 LPDDR5-4800 内存 + 1TB PCIe 4.0 SSD。

显示方面，该机采用了 14 英寸 16:10 的 OLED HDR NanoEdge 窄边框屏，分辨率达 2880×1800，还拥有 90Hz 刷新率、550nits 亮度、100% DCI-P3 色域 (133% sRGB)、全亮度 DC 调光，通过 Pantone 色彩认证、VESA HDR True Black 600 认证、萊茵 TÜV 认证以及 SGS Eye Care 护眼认证，逐台校色，甚至支持四色域切换。

值得一提的是，该机拥有 180°ErgoLift 转轴设计，配备了一块 5.65 英寸 Screen Pad 触控板副屏，支持 Windows Hello 指纹识别。

其他方面，该机配备 63Wh 电池，支持 90W 快充，采用金属材质，厚 16.9mm，重 1.4kg，提供了两个雷电 4、1× USB-A 3.2 Gen 2、1× HDMI 2.0b、1× MicroSD 读卡器、1× 3.5mm 耳机孔，预装 Win11 和正版 Office。