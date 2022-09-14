英伟达 CFO：要让玩家搞明白，显卡价格“已经降到了几乎正常的水平”

IT之家 9 月 14 日消息，在高盛最新一次技术会议上，英伟达新 CFO 科莱特-克雷斯（Colette Kress）发表了四十分钟的演讲，其中几乎有一半的内容强调“要解决游戏显卡领域的生产过剩危机”。

她表示，显卡价格已经达到了几乎正常的水平，到明年春天，该公司的产品交货量将能够恢复增长。她还确认的，英伟达将于不久后推出新的图形架构。

据介绍，在过去五年中，英伟达游戏部门收入平均每年增长 20%，其中大约一半来自于显卡平均价的增长，一半来自于显卡销售数量的增长。自疫情以来，英伟达的游戏部门收入增长了 70%，其中主要原因就是平均价的增加，当然出货量也在增加。

从长远来看，英伟达管理层认为游戏显卡的平均售价有机会进一步增长，但现在的条件并不利于此。

首先，他们仓库里已经积累了许多当前一代的显卡。其次，疫情严重的时候，还有矿潮时期，他们已经形成了如此高的基础，在目前的经济条件下很难超越当时取得的成绩。

关于矿潮的后果，科莱特-克雷斯不敢量化这一因素对公司 2021 年销售的影响，尽管她在上一波 "加密货币热" 之后做了相关分析。

这位新晋英伟达首席财务官认为售后显卡对目前销售情况的影响是有限的。但这与二手车市场不同，评估二手显卡的状况非常困难，这就是玩家更愿意购买新显卡的原因。

克雷斯女士提到，（玩家）对 GPU 的需求已经非常高了，但许多成品还是积压在仓库里，这就是公司方面被迫减少交货量的原因。

我们的最终目标是满足这种需求，并让那些人明白现在的 GPU 价格已经接近正常水平，这也是我们的预期。

英伟达的财务总监说，该公司努力通过定价方法摆脱多余的库存，以刺激需求，预计几个季度之后就可以恢复正常化。

克雷斯说，到第四个业务季度末（也就是 1 月份），将有可能谈及仓库中显卡库存的正常化。在 2 月至 4 月期间，英伟达公司的游戏显卡芯片的发货量预计将再次增长。

IT之家曾报道，英伟达将会在本月的 GTC 2022 上大展身手，届时各位将会看到下一代 Ada Lovelace 系列 GPU 产品。根据之前的爆料来看，大概率是 RTX 4090 先行，然后会在下个月推出 RTX 4080，乐观的情况下还能看到 RTX 4070。

《AMD、英伟达 2020 年发布的主力显卡现已恢复“原价”》