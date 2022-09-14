长城旗下自动驾驶公司毫末智行：城市 NOH 计划 9 月交付，可实现自动变道超车、红绿灯识别与控车

IT之家 9 月 14 日消息，在第六届 HAOMO AI DAY 上，毫末智行宣布在过去两年半时间里交付了三代乘用车辅助驾驶产品，且首款搭载大规模量产城市 NOH （城市智能辅助驾驶系统）车型摩卡 DHT-PHEV 激光雷达版计划 9 月量产，今年内发售。

毫末智行董事长张凯表示：“在自动驾驶 3.0 时代，辅助驾驶是通向自动驾驶的必由之路。目前中国已成为全球智能汽车主战场，预计到 2025 年，高级别辅助驾驶搭载率超过 70%。”

基于自动驾驶 3.0 对大模型训练对算力的巨大消耗需求，毫末智行还推出了毫末超算中心。毫末智行 CEO 顾维灏表示，毫末超算中心的目标是满足千亿参数大模型，训练数据规模 100 万 clips，整体训练成本降低 200 倍。同时，毫末智行还联合浙江德清、阿里云发布“中国首个基于车路协同云服务的大规模自动驾驶场景库”，这是一个使用真实交通数据生成、满足数据合规要求的自动驾驶场景库，有望进一步加速中国自动驾驶成熟度提升以及车路云协同发展。

在末端物流自动配送方面，在上市五个月后，“毫末小魔驼 2.0”正式开始交付，这款末端物流自动配送车具备 L4 级自动驾驶、远程驾驶、低成本部署、车辆管理平台、远程监控平台、订单管理平台、微信小程序等功能，单车售价 12.88 万，预计年产量一万台，可覆盖园区及城市开放道路。

IT之家了解到，毫末智行的前身是长城汽车智能驾驶前瞻部。在 2019 年，毫末智行由长城汽车孵化而出，成为了独立的自动驾驶人工智能技术公司。目前长城汽车既是毫末智行的大股东，也是毫末智行的大客户。

8 月 26 日在成都车展发布的魏牌摩卡 DHT-PHEV 激光雷达版，将成为搭载毫末第三代智能驾驶系统 HPilot3.0 的首款车型，拥有打通高速、城市场景高级别辅助驾驶的能力。据悉，魏牌摩卡 DHT-PHEV 激光雷达版采用了全新一代“重感知，轻地图”的技术路线。这是基于中国复杂的城市通行场景，魏牌给出技术解决方案。所谓的“重感知”路线，就是指不过度依赖高精地图，让车辆依靠自身融合感知，完成高阶智能辅助驾驶，实现短时间大范围城市的覆盖。按目前规划，年底之前魏牌的城市 NOH 将覆盖 10 座城市，明年将计划覆盖超 100 座城市。

据悉，魏牌城市 NOH 配备多项软硬件配置，包括 2 颗 125 线激光雷达，5 颗毫米波雷达，12 颗超声波雷达，12 颗百万级像素高清摄像头共 31 个感知组件组成的超强感知模组。据介绍，在城市通行场景中，魏牌城市 NOH 可实现自动变道超车、红绿灯识别与控车、复杂路口通行、无保护左右转等核心功能，同时也可应对车辆近距离切入、阻塞占道、交叉路口、隧道、立交桥等复杂的城市交通场景，核心城市场景覆盖率超 90%。