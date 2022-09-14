英特尔确认部分 13 代 CPU 产品搭载 VPU，14 代 Meteor Lake 全面上线

IT之家 9 月 14 日消息，在 TechTour 2022 上，英特尔表示很快将推出一项新的 AI 性能提升技术，该技术将首先与第 13 代 Raptor Lake CPU 一同亮相（小芯片 IP），并在胡须的 14 代 Meteor Lake CPU 上全面集成。

英特尔表示，除了广泛 VPU 的 Meteor Lake 产品线，他们还将与 OEM 伙伴合作，在部分 Raptor Lake 产品引入 VPU 设计，这意味着部分厂商的笔记本电脑有望支持 CPU。

据介绍，VPU 将提供多种功能，例如处理基于 Windows 的 AI 功能。此外，VPU 只会出现在联想惠普戴尔这种头部大厂的笔记本电脑中，这将成为 ISV 在技术完全集成后为 Meteor Lake CPU 做好准备的关键推动力。

注意到之前宣传资料显示 Raptor Lake 将支持 AI M.2 Module，应指向同一内容，且不仅限于 Wccf 认为的移动端产品。

除了 VPU，英特尔还谈到了他们将如何通过新的英特尔连接性能套件 2.0、WiFi 接近感应、蓝牙 LE 音频以及 WiFi 7 功能（5.1 Gbps）。

Chipzilla 阐述了 VPU 在 AI 计算机视觉和 AI 驱动的计算图像处理方面的几个优势：

人脸识别

元宇宙 MetaVerse 和场景理解

新兴用途：医疗保健和福利

IT之家曾报道，之前的爆料显示，14 代 Meteor Lake CPU 将采用三混合核心架构，包括 P-Cores、E-Cores 和全新的 LP E-Cores。

简单来说“LP”将类似于 E 内核，但功率低得多，而且还有可能是部署在 Meteor Lake 芯片上的 VPU（视觉处理单元）内的 Atom 内核。据介绍，Meteor Lake 芯片上只有两个 LP-E 内核，它们也只存在于 SOC Tile 上，这意味着这些是 VPU 使用的内核。

因此，目前看起来 VPU 将成为英特尔在主流消费平台上在 AI 领域对抗 AMD AVX-512 能力的主要方式。

《英特尔 14 代 Meteor Lake 代码显示将搭载用于人工智能 / 深度学习的 VPU》