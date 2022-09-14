RTX 40 系列即将到来，消息称英伟达 30 系旗舰 / 高端 GPU 芯片停产停供

IT之家 9 月 14 日消息，据博板堂消息，英伟达向渠道商发布通知，宣布部分高端 GPU 芯片停产且不再供应。

NVIDIA 目前已经针对高端 GPU 产线进行停产，相应的 GPU 产能基本差不多清库完成，目前 NV 通知与明确部分高端 GPU 已经清完： NV 已明确 RTX3090TI、3090、3080TI、3080 12G 系列全部 GPU 系列，已经没有库存需要再消化，核心 AIC 品牌商基本不用再配合 NV 提货相应 GPU 芯片，相当于以上的高端 GPU 系列宣布正式停产且库存被清完，以消化市场库存截止，等待 RTX40 系列上市。

英伟达将在 9 月 20 日晚 11 点举行 GeForce Beyond 特别直播，预计将介绍 RTX 40 GPU 架构，届时有望推出全新一代 RTX 4090 显卡，性能、定价、功耗均飙升，下个月有望推出 RTX 4080，但 RTX 4070 不确定是否同时发售。

IT之家曾报道，英伟达已宣布黄仁勋将在 9 月 20 日晚 11 点开始进行 GTC 大会主题演讲，主题是计算的未来。因此，此次 GeForce Beyond 特别直播应该会由他为大家呈现。

鉴于英伟达一般不会在 GTC 大会上发布游戏显卡，英伟达此次特别直播大概率会介绍 RTX 40 GPU 的最新技术。

根据之前的爆料，英伟达 RTX 40 的首款型号 RTX 4090 将在 10 月上市，之后英伟达还将发布 RTX 4080 和 RTX 4070 型号，最快明年年初在 CES 上发布中端的 RTX 4060 等型号。

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