英特尔酷睿 i5-13600K、i5-13500、i5-13400 跑分曝光，马甲款依然胜过 12 代 CPU

IT之家 9 月 14 日消息，此前泄露的英特尔官方 PPT 确认，i5-13600 及以下型号均为 12 代酷睿 Alder Lake 的核心，13 代 CPU 只有 i5-K 以及更高型号强化了 L2 缓存，这意味着 i5-13600、i5-13500、i5-13400 和 i3-13100 将是 12 代酷睿的马甲。

考虑到酷睿 i5-13600K 将同时配备 Raptor Lake B0 和 Alder Lake C0 产品，英特尔 13 代酷睿 i5 系列应该是一个很有趣的阵容。

现在，英特尔 13 代 CPU 中主流级的酷睿 i5-13600K、i5-13500 和 i5-13400 性能基准测试成绩都已经泄露。

从 @TUM_APISAK 放出的 PassMark 跑分来看，英特尔的主流酷睿 i5-13600K、酷睿 i5-13500 和酷睿 i5-13400 CPU 性能表现出色，其中 i5-13600K 明显强于 i5-12600K。

英特尔酷睿 i5-13600K：

酷睿 i5-13600K 采用 Raptor Lake B0 芯片，共 14 个内核，其中包括基于 Raptor Cove 的 6 个 P 核和基于当前 Gracemont 的 8 个 E 核。

虽然与 i5-12600K 的 P 核数量相同，但它 E 核数量翻了一番。因此，与 i5-12600K 相比，这颗拥有 40% 核心数量 25% 线程数量提升、配备 24 MB L3 和 20 MB L2 缓存、主频 3.5~5.2GHz（全核 5.1GHz）的处理器，相比上一代有着明显提升。

英特尔酷睿 i5-13500 和 i5-13400：

酷睿 i5-13500 和 i5-13400 将使用 Alder Lake C0 芯片，前者配备 6 个 P 核和 8 个 E 核，总共 20 线程、24 MB L3 缓存、11.5 MB L2 缓存，采用 65W 设计；i5-13400 配备 6 个 P 核和 4 个 E 核，16 个线程、20 MB L3 缓存、9.5 MB L2 缓存。

IT之家了解到，酷睿 i5-13500 具有 2.5GHz 的基础频率和 4.6GHz 的最大睿频频率，而 i5-13500 则为 2.5GHz~4.7 GHz。

从 PassMark 单线程结果来看，i5-13600K 得分 4249 MOps / s，i5-13500 得分 4033 MOps / s，i5-13400 得分 3866 MOps / s。

作为参考，i5-12600K 在同一测试中的得分为 3980 MOps / s，因此我们可以看到 i5-13600K 已经比 12 代处理器快 6.7%。与前代产品相比，酷睿 i5-13500 和 i5-13400 比 i5-12500、i5-12400 快了大概 8%，当然，也比 AMD 竞品强。

也就是说，英特尔 13 代 CPU 若与现有产品定价相同，则将获得 8-10% 的性能提高，再加上 B660 主板支持使用更便宜的 DDR4 内存，相信这一代英特尔处理器销量不会太差。

《英特尔确认：i5-13600 及以下型号为上代马甲》