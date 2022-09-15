资源短缺空间不够，马斯克想让特斯拉员工回去上班有些难

北京时间 9 月 15 日消息，今年春天，马斯克曾为特斯拉制定严格的“重返办公室”政策，5 月 31 日他发邮箱告诉员工，每周最少应该在办公室工作 40 小时。

不愿意透露姓名的知情者称，3 个多月过去了，现在特斯拉仍然没有足够的房间和资源让所有员工回到办公室。在新冠爆发之前一些员工因为需要可以远程办公，现在他们受到返回政策的影响，士气受到打击。

大流行爆发前，特斯拉对远程办公持开放态度。最近几年特斯拉员工数量快速增长，公司的重点是建立国际中心并在德州建设新工厂。无论是内华达还是加州，特斯拉都没有足够的办公场所和办公设备，无法让所有办公室员工和长期合同工返回办公室并每周至少工作 40 小时。

特斯拉现在希望让旧金山湾区员工每周至少回办公室工作 3 天，但公司的椅子、桌位、停车位及其它资源都短缺，这要的要求还是难达到。无奈之下，特斯拉只能错开办公时间，让员工每周回办公室 2 天。

更可笑的是特斯拉甚至连适配器、充电线都短缺。当有很多员工回办公室办公时，由于太过拥挤，员工甚至只能到室外打电话，因为特斯拉办公区没有足够的会议室和电话亭。

9 月初的数据显示，加州 Fremont 在普通日大约有八分之一的员工不在办公室，在整个特斯拉，这一数字大约是十分之一。