特斯拉在美再遭起诉：被指对自动驾驶功能进行虚假宣传

北京时间 9 月 15 日早间消息，美国当地时间周三，埃隆・马斯克（Elon Musk）旗下电动汽车巨头特斯拉在一项拟议的集体诉讼中成为被告。诉讼指称，该公司对其 Autopilot 和全自动驾驶（Full Self-Driving）功能进行了虚假宣传，并因此误导了公众。

根据原告方在起诉书中提出的指控，尽管明知自动驾驶技术还无法发挥作用或根本不存在，但自 2016 年以来，特斯拉和马斯克却一直欺骗性地宣传其自动驾驶技术已经功能齐全或“指日可待”，这就使其车辆变得不安全。

原告人布里格斯・马茨科（Briggs Matsko）表示，特斯拉此举是为了让人们对其汽车“感到兴奋”，借此吸引投资、促进销售、避免破产和推高股价，从而成为电动汽车领域中的“主导者”。

马茨科表示：“特斯拉还没有生产出任何接近全自动驾驶汽车的产品。”

这起诉讼是向旧金山联邦法院提起的，寻求让特斯拉对自 2016 年以来购买或租赁具有 Autopilot、增强版 Autopilot 和全自动驾驶功能的特斯拉汽车的用户作出赔偿，但并未指明具体的赔偿金额。

特斯拉尚未对相关置评请求作出回应，此前该公司在 2020 年解散了其媒体关系部门。

在这起诉讼之前，加利福尼亚州机动车管理局（Department of Motor Vehicles）于 7 月 28 日提起诉讼，指控特斯拉夸大了其“先进驾驶员辅助系统”（ADAS）的运行情况。该诉讼提出的补救措施可能包括吊销特斯拉在加州的驾照，并寻求让其对司机作出赔偿。

特斯拉曾在此前表示，Autopilot 功能能让车辆在车道内转向、加速和刹车，而全自动驾驶功能则可以让车辆服从交通信号并改变车道。

该公司还表示，这两项技术“都需要主动的司机监督”，司机需要把手放在方向盘上并保持“完全专注”，“不能让车辆（完全依靠）自动驾驶”。

上述诉讼的原告马茨科来自加利福尼亚州的兰乔穆列塔（Rancho Murieta），他称其在购买自己的 2018 年款特斯拉 Model X 时支付了 5000 美元的溢价，以获得增强版 Autopilot 功能。

他还表示，接受软件更新的特斯拉司机“实际上就像是未经培训的测试工程师”，在驾驶过程中发现了“无数问题”，包括车辆驶入逆行车道、闯红灯、以及无法进行常规转弯等。

自 2016 年以来，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）已经对据信涉及“先进驾驶员辅助系统”的特斯拉撞车事故展开了 38 起特别调查。据报道，这些撞车事故总共造成了 19 人死亡的后果。