特斯拉首个 V4 超充站或落户美国亚利桑那州，充电功率 250 千瓦

IT之家 9 月 14 日消息，随着电动汽车行业的不断发展，充电站等相关基础设施建设越来越完善。多年来，特斯拉的超级充电桩技术一直在不断发展，充电功率也从 90 千瓦提高到了 250 千瓦。近日，有消息称特斯拉即将开始在美国建设太阳能 V4 超充站。

据 TESLARATI 今日报道，推特用户 @MarcoRPTesla 发现，特斯拉将在美国亚利桑那州建设首个 V4 超充站，该超充站将拥有 40 个充电车位，其中包含 2 个无障碍车位以及 1 个为拖车设计的停车位。同时，特斯拉将在此充电站建设 2 个太阳能阵列，总面积达 418 平方米。

据报道，特斯拉将 V4 超充站的充电功率设为了 250 千瓦，这似乎是为了让非特斯拉汽车能够拥有更好的充电体验。特斯拉如果能够让 V4 充电站为非特斯拉汽车提供稳定且快速的充电体验，就有望进一步推动电动汽车代替传统燃油车。

作为参考，8 月 15 日，小鹏汽车推出了 S4 自研超充桩，该超充站的单桩最大功率为 480kW，单桩最大电流为 670A，峰值充电功率为 400kW，支持小鹏 G9，号称 5 分钟充电 200km（CLTC）。

据IT之家此前报道，特斯拉 V4 超充装的设计图已经曝光，相比 V3 充电桩，V4 充电桩更高，线缆也更长。 9 月 9 日，特斯拉官方宣布，特斯拉中国大陆第 9000 个超级充电桩正式落地。全球范围内，特斯拉已经累计建设开放超 35000 个超级充电桩。