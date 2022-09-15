被特斯拉“霸占”864 天后， 苹果“重夺”华尔街做空第一股

北京时间 9 月 15 日消息，苹果公司在周三取代特斯拉，“重新夺回”华尔街做空最多股票的位置。自从新冠肺炎疫情暴发初期以来，特斯拉一直占据着这项“桂冠”。

金融分析公司 S3 Partners 的研究显示，截至周三，苹果的卖空股份总额为 184 亿美元，超过了特斯拉的 174 亿美元。自 2020 年 4 月以来，特斯拉在 864 天时间内一直是华尔街做空最多的股票，直到苹果“重新夺回”这一位置。这两家公司的做空股份总额都远超排名第三的微软公司，后者截至周三的空头头寸为 110 亿美元。

S3 Partners 预测分析董事总经理伊戈尔・杜萨尼斯基 (Ihor Dusaniwsky) 在一份研究报告中写道，这一变化很大程度上反映了卖空者削减了对特斯拉的敞口，而不是在积极做空苹果方面做出重大调整。

与此同时，苹果股价近期的上涨也影响了投资者对它的做空。过去三个月，苹果股价累计上涨 17%，今年以来的表现优于主要股指。做空者通过押注股价下跌来获利。

“卖空股份总额的增减取决于卖空股票的增减和股票价格变化。因此，如果做空的股票数量保持不变，但股票的价格上涨，它的做空股份总额就会增加。但是，在股票没有做空方面的交易、卖空或回补的情况下，做空股份总额的变化对相关股票的市场价格涨跌没有影响。”杜萨尼斯基表示。

杜萨尼斯基指出，特斯拉股票在过去三个月里也很火爆，累计上涨了 37%，过去 30 天里出现了一些对特斯拉的空头回补。他还补充说，他发现同期做空苹果股票的数量有所增加。如果从 2020 年初开始算起，投资者在苹果和特斯拉股票都做到了净空头回补。