仅当灵动岛活跃使用时，苹果 iPhone 14 Pro / Max 截图和屏幕录制才显示“药丸”屏幕

IT之家 9 月 14 日消息，苹果 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 机型将于 9 月 16 日星期五开始交付给客户并在 Apple Store 零售店推出，现在这些设备的第一批评测已经出炉。

灵动岛是 iPhone 14 Pro 系列机型独有的，它取代了 iPhone 13 系列机型上的传统刘海凹槽屏幕。在软件的帮助下，“药丸 + 打孔”会变形为不同的形状和大小，用于来电、警报、通知、Face ID 身份验证、计时器、逐向导航、实时活动等。

现在可以确认的较小细节是，当灵动岛被应用程序使用时，或者当相机 / 麦克风指示灯点处于活动状态时，灵动岛区域才会在 iPhone 14 Pro / Max 机型的屏幕截图中可见。IT之家获悉，这种情况下屏幕截图显示了整个灵动岛，包括任何添加的元素，例如圆形计时器图标。

另一方面，灵动岛在完全不活动时不会出现在屏幕截图中。在这种情况下，屏幕截图只是显示灵动岛背后的壁纸，这与刘海屏幕版 iPhone 上的屏幕截图行为相同。

这种方法可能更符合苹果的风格，因为当灵动岛被活跃使用时，它包含了可能对截图有价值的信息。

根据 Marques Brownlee 对 iPhone 14 Pro 机型的评测，同样的行为也适用于设备上的屏幕视频录制。

《苹果 iPhone 14 评测汇总：更像是 iPhone 13s，但仍然是一款可靠的主流手机》

《苹果 iPhone 14 Pro / Max 评测汇总：“灵动岛”挖孔大有可为，4800 万像素 ProRAW 照片令人印象深刻》