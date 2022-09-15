苹果 iPhone 14 系列在俄预售服务量增长 150%，70% 以上为 Pro / Max

IT之家 9 月 15 日消息，苹果公司因俄乌冲突在 2022 年 3 月停止了在俄罗斯的新品销售，但得益于转运者，俄罗斯用户仍将有机会购买新的苹果 iPhone 14 系列，而且俄罗斯用户的预订量明显高于一年前。

俄罗斯《生意人报》报道称，根据零售商的数据，苹果 iPhone 14 系列开启预售的第一周内，俄罗斯的预定服务量是一年前的 2.5 倍。经销商们表示，尽管花费达不到最低，但平行进口至少可以满足俄罗斯人民的需求。

不过经销商也提到，如果消费者选择仅支持 eSIM 的设备时可能会出现复杂的问题，俄罗斯的这一部分需求尚未得到解决。

俄罗斯最大的移动运营商 MTS 则表示，超过 70% 预付款来自 Pro 和 Pro Max 版本，最不受欢迎的是 iPhone 14 基础款 128GB 版本。

据 citilinka 报道，苹果在发布新机后的五天里，iPhone 14 Pro Max 是最受欢迎的。销售代表指出，iPhone 14 Pro 的数量比 iPhone 13 多出 21%，iPhone 14 Plus 的量则是 iPhone 14 的四倍。在 MegaFon 的预定量中，新 iPhone 的预售数量“与去年的水平相当”。

报道援引消息人士称，苹果新品不会在俄罗斯出现缺货的情况。“在平行进口模式下，独立供应商将能够拿到足够数量的新 iPhone 来满足需求，”但他也承认，这些设备的成本肯定会高于独联体、欧盟、土耳其和其他国家。在其他市场需求因通胀上升而大幅下降的背景下，部分库存设备可能会被转移到俄罗斯。

MTS 网站称，只支持 eSIM 的 iPhone 将不会在商店中出售，eSIM 版本的 iPhone 只占预购订单的不到 10%，其余的客户继续选择带有 SIM 卡插槽的型号。

IT之家曾报道，俄罗斯副总理兼工贸部长丹尼斯・曼图罗夫之前在 2022 年东方经济论坛上接受采访时表示，新款 iPhone 14 将以平行进口机制供应到俄罗斯，俄罗斯人将有机会购买新款设备。

今年 6 月，俄罗斯总统签署法律，规定平行进口商品进入俄罗斯合法。俄罗斯政府将有权决定哪些智力成果及品牌标志的使用不享有专有权，并保护未经权利人许可进口商品的俄公司免于承担可能的民事、行政和刑事责任。

据电子产品经销商称，苹果在俄罗斯的新奇产品也不足为奇“根据并行进口模式，独立供应商可以带来足够的新 iPhone 来满足需求。”

《俄罗斯工贸部长：苹果 iPhone 14 / Pro 系列将以平行进口机制供应到该国》