明日早 8 点：iPhone 14 / Pro 系列手机即将正式开售

苹果 iPhone 14 / Pro 系列手机、Apple Watch Series 8 智能手表等新品将在 9 月 16 日早 8 点正式开售：点此查看。

AirPods Pro（第二代）现已开放购买，9 月 23 日起发货：

虽然标准版 iPhone 14 机型今年几乎没有变化，包括带有额外 GPU 核心的 A15 仿生芯片和新的车祸检测，以应对紧急情况，但 iPhone 14 Pro 机型配备了全新的灵动岛药丸屏、AOD 息屏显示，4800 万像素后置摄像头等。

在近期举行的“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。

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