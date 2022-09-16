苹果 iPhone 14 / Pro 系列首次配备双环境光传感器，改善自动亮度调节和后摄曝光

IT之家 9 月 16 日消息，根据苹果的设备技术规格，所有四款 iPhone 14 机型都首次配备了双环境光传感器。

根据 TechCrunch 的 Matthew Panzarino 的说法，苹果 iPhone 14 / Pro 系列的设备背面都配备了新的环境光传感器，而之前的 iPhone 只在显示屏上方配有一个环境光传感器。Panzarino 表示，该传感器有助于调整显示亮度并确定后置摄像头的曝光。

配备双环境光传感器的另一个好处就是更快、更准确地自动调节屏幕亮度，在外媒 Mashable 的 iPhone 14 Pro 评测中，在强光下并排拿着 iPhone 14 Pro 和 iPhone 13 Pro，然后立即进入一个黑暗的房间，发现 iPhone 14 Pro 可以更快地调节显示屏亮度。

IT之家了解到，该技术此前已有厂商搭载，在 2020 年的小米 10 中，就通过搭载两个光线传感器和 4096 级屏幕亮度调节来改善自动亮度调节不畅问题。

在硬件方面，小米 10 搭载了前后双光线传感器，雷军表示要先把环境光的亮度测准。在软件层面，小米 10 还优化了算法，可以自动记录用户的使用喜欢，根据用户的习惯做智能调节，还能针对不同的使用场景设计不同的亮度曲线。